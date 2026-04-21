Gülistan Doku dosyasında kritik gelişme: Firari şüpheliye kırmızı bülten kararı

Altı yıl önce ortadan kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin soruşturmada, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı yeni bir gelişmeyi kayda geçirdi.

14 Nisan’da başlatılan operasyonlar kapsamında, “kasten öldürme” ve “suç delillerini yok etme” suçlamalarıyla 11 şüpheli tutuklanırken; yurt dışında olduğu belirlenen Umut Altaş hakkında da hukuki süreç tamamlandı.

Kırmızı bülten süreci tamamlandı

Altaş’ın geçici tutuklanması ve kırmızı bültenle aranması talebiyle Adalet Bakanlığı harekete geçerken, süreçte Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı devreye girdi.

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, başta ABD ve Meksika olmak üzere bölgedeki Interpol birimlerine, Altaş’ın “kasten öldürme” suçundan arandığı bildirildi.

Yapılan değerlendirmelerin ardından, şüpheli Umut Altaş hakkında kırmızı bülten Interpol tarafından yayımlandı.

Yasa dışı yollarla ABD’ye geçtiği belirlendi

Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre, 2022 yılında Meksika’ya giden şüpheli Umut Altaş’ın, buradan yasa dışı yollarla ABD’ye geçtiği belirlendi. Kırmızı bülten kararıyla birlikte, Altaş’ın görüldüğü yerde yakalanarak Türkiye’ye iadesi hedefleniyor.

5 Ocak 2020’den bu yana haber alınamayan Gülistan Doku’ya ilişkin soruşturma, yeni deliller ve gizli tanık beyanları doğrultusunda “kasten öldürme” dosyasına dönüştürülmüş, aralarında eski kamu görevlilerinin de bulunduğu çok sayıda şüpheli tutuklanmıştı.