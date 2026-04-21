Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme: Eski vali adliyede

Soruşturma kapsamında “kasten öldürme”, “cinsel saldırı” ve “suç delillerini yok etme” suçlamalarıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 10’u tutuklanarak cezaevine konuldu.

Tutuklananlar arasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Gülistan Doku’nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, Abakarov’un annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer, valinin koruma polisi Şükrü Eroğlu, SIM kart verilerini sildiği öne sürülen eski polis Gökhan Ertok ile dönemin Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir bulunuyor.

ABD’de bulunan şüpheli Umut Altaş hakkında ise yakalama kararının ardından uluslararası kırmızı bülten çıkarıldı.

Eski vali adliyeye sevk edildi

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Sonel’in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Erzurum Şehir Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen Sonel, yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye götürüldü. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği yazıda, Sonel hakkında “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçunu işlediğine dair yeterli şüphe bulunduğu ifade edilmişti.

Kayıtların bilinçli şekilde silindiği iddiası

Dosyada öne çıkan bulgulardan biri, Gülistan Doku’nun kaybolmadan önce Tunceli Devlet Hastanesine yaptığı başvuruya ait kayıtların dijital sistemden kasıtlı olarak kaldırılması oldu. Bilirkişi raporlarına göre, Doku’nun 31 Aralık 2019 saat 09.09’da hastaneye giriş yaptığı POLNET kayıtlarında yer almasına rağmen, hastane bilgi yönetim sistemindeki (HBYS) LOG kayıtlarının profesyonel bir müdahale ile silindiği belirlendi.Savcılık, silinen verilerde Doku’nun “gebelik ve kalp sesi ölçümü” gibi işlemlerden geçtiğine dair izler bulunduğunu, bu kayıtların kim tarafından silindiğinin araştırıldığını bildirdi.

Gizli tanık ifadeleri ve mezarlık incelemesi

Soruşturmanın yönünü değiştiren bir diğer gelişme ise “Şubat” kod adlı gizli tanığın beyanları oldu. Tanık, Mustafa Türkay Sonel ve Umut Altaş’ın Doku’yu öldürdüğünü, cesedin koruma polisi Şükrü Eroğlu tarafından Pertek ilçesindeki Koçpınar köyü mezarlığına gömüldüğünü ancak daha sonra yerinin değiştirildiğini ileri sürdü.

Bu iddialar üzerine 12 Ocak 2025’te bölgede yer altı görüntüleme cihazlarıyla yapılan incelemelerde, toprak yapısında bir kişinin gömülüp sonradan çıkarıldığına işaret eden boşluk ve oksitlenme tespit edildi. Ancak gerçekleştirilen kazıda herhangi bir kemik parçasına ulaşılamadı.

Şüpheliden savunma: İddiaları reddetti

“Kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanan Mustafa Türkay Sonel, ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Gülistan Doku’yu tanımadığını söyleyen Sonel, “Benim ateşli silahım yok, yalnızca airsoft (oyuncak tüfek) merakım var. Bu olayla anılmam babamın vali olmasından kaynaklanıyor, bu bir itibar suikastıdır.” ifadelerini kullandı. Ancak savcılık, olay gecesi Sonel’in telefonunun Doku’nun son görüldüğü Sarı Saltuk Viyadüğü civarında sinyal vermesini ve PTS kayıtlarını güçlü şüphe olarak değerlendirdi.

Bakan Gürlek’ten soruşturmada kararlılık mesajı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, “Kamu vicdanında derin etki bırakan bu dosya tüm yönleriyle yeniden incelenmekte; hiçbir iddia göz ardı edilmeden, ucu nereye ulaşırsa ulaşsın kararlılıkla araştırılmaktadır.” açıklamasında bulunmuştu



