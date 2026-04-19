İstanbul Boğazı’nda sis etkisi: Gemi trafiği askıya alındı

İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımını aksattı. Görüş mesafesinin ciddi şekilde düşmesi nedeniyle İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği güvenlik gerekçesiyle çift yönlü olarak geçici süreyle durduruldu.
Yetkililer, risk oluşmaması adına transit geçişlerin askıya alındığını belirtirken, seferlerin hava koşullarının normale dönmesiyle yeniden başlayacağı ifade edildi.
Öte yandan sis, kente görsel bir şölen de sundu. Gün doğumuyla birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis bulutları arasında etkileyici bir siluet oluşturarak İstanbul’da kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı