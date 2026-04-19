HAVELSAN’ın milli yazılımı KOVAN Azerbaycan’da devreye alındı

Türkiye’de kamu ve kritik kurumların ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen KOVAN ürün ailesinde yeni bir aşamaya geçildi. Daha önce Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, BOTAŞ, Yüksek Seçim Kurulu, HAVELSAN ve Teknopark İstanbul’da kullanılan sistem, Azerbaycan’da devreye alındı.

Ürünün askeri versiyonu olan Personel Yönetim Bilgi Sistemi’nin Azerbaycan Savunma Bakanlığında kullanıma alındığı bildirildi.

Yerli ERP alternatifi

KOVAN, yabancı menşeli kurumsal kaynak yönetimi (ERP) yazılımlarına alternatif olarak geliştirildi. Açık kaynak teknolojilere dayanan sistem, Türkiye’nin bu alandaki dışa bağımlılığını azaltmayı hedefliyor.

Geniş modül yapısı

Sistem; insan kaynakları, finans ve muhasebe, lojistik ve tedarik ile varlık yönetimi gibi birçok iş sürecini kapsayan modüller sunuyor. Kurumların tüm iş süreçlerinin tek bir platformda yürütülmesine imkan sağlıyor.

Güvenlik ve teknoloji altyapısı

Büyük veri analitiğine uygun mimariye sahip olan KOVAN, hem kurum içi sunucularda hem de bulut ortamında çalışabiliyor. Savunma sanayi standartlarında geliştirilen sistem, yüksek siber güvenlik protokolleriyle verileri koruyor.

CumhurbaşkanınErdoğan’dan değerlendirme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şubat ayında yaptığı açıklamada, “Kurumlarımızın altyapılarını HAVELSAN’ın milli mühendislik ürünü KOVAN Yeni Nesil İş Yönetim Sistemi ile koruyor ve güçlendiriyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.



