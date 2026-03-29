AjansHaber Gündem Savunma sanayii devlerinden eğitime büyük destek

Savunma sanayii devlerinden eğitime büyük destek

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Kayseri'de Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine kullanım ömrünü tamamlamış helikopter ve 3 uçak motoru göndererek envanter desteği sağladı.

(AA)
Savunma sanayii devlerinden eğitime büyük destek

Bu yıl ilk kez öğrenci alarak eğitim hayatına başlayan lisede 5 yıl eğitim alacak öğrenciler, ilk yıl İngilizce hazırlık dersi görüyor. Okul bünyesindeki hangara, TUSAŞ tarafından envanter dışı bırakılan helikopter ve TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) AŞ'den uçak motorları gönderildi.

Öğrenciler, henüz teknik derslere başlamamış olmalarına rağmen motorların iç parçalarını ve helikopteri inceleyerek sistemler hakkında bilgi edinmeye başladı. Gelecek yıllarda uygulamalı eğitimin ağırlık kazanacağı okula savunma sanayi şirketleri tarafından yeni havacılık ekipmanlarının da kazandırılması planlanıyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, okulun 1926 yılında TOMTAŞ Tayyare Fabrikası'nın bulunduğu alanda kurulduğunu ve şu an 50 öğrencinin İngilizce hazırlık eğitimi aldığını söyledi.

Lisenin Türkiye'deki "elmas modeli" kapsamındaki 13 okuldan biri olduğunu vurgulayan Palancıoğlu, "Savunma Sanayii Başkanlığımıza da özellikle teşekkür ediyoruz. TUSAŞ bünyesinde bulunan helikopteri buraya hibe ettiler. Öğrencilerimiz inşallah bu helikopteri söküp takarak uygulamalı olarak öğrenecek. Aynı zamanda TEI'dan 3 motorumuz geldi. Bu motorlar haricinde de havacılıkla ilgili birçok uçak, helikopter, İHA ve SİHA parçaları da atölyelerde mevcut olacak. Gençlerimiz bizzat dokunarak uygulamalı eğitime geçmiş olacak." diye konuştu.

Mezun olan öğrencilerin rahatlıkla iş bulabileceği gibi üniversitede de ilgili bölümleri okuduktan sonra firmalarda çalışabileceğini ifade eden Palancıoğlu, şöyle devam etti:

"Teori haricinde özellikle pratik uygulamalar açısından iniş kalkış takımları, motor, elektrik ve elektronik sistemleri gençlerin görmesi, dokunması, helikopterin, uçağın içerisine oturması ve simülasyon yapması tasarım kabiliyeti açısından da önemli. Gençlerimizin temin ettiğimiz helikopter, motor parçaları ile havacılıkta kullanılan alet ve ekipmanlarla geleceğe hazırlanması bizim için önemlidir. İnşallah Türkiye'nin geleceğine hitap edecek çalışmalar lisemizden çıkacaktır."

Öğrencilerden Ayşe İzgi Keskin ise ülkesine ve milletine faydalı olmak istediğinden dolayı bu okulu tercih ettiğini belirtti. Hangardaki helikopteri görünce çok heyecanlandığını anlatan Keskin, elektrik mühendisi olmak istediğini ifade etti. Buğra Mete Şencan da uçak mühendisi olmak ve yeni nesil uçaklar yaparak ülkeye katkı sağlamak istediğini kaydetti.


 

Dünyanın gözü Türk füzelerinde: "Bizim şansımız bunları kendimiz üretebilmemiz"
Dünyanın gözü Türk füzelerinde: "Bizim şansımız bunları kendimiz üretebilmemiz"
#Gündem / 26 Mart 2026
Savunma sanayisi CANGÖZ Projesi'yle sosyal hizmetlere katkı sağlayacak
Savunma sanayisi CANGÖZ Projesi'yle sosyal hizmetlere katkı sağlayacak
#Teknoloji / 26 Şubat 2026
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
Ümraniye’de İETT otobüsü park halindeki araçlara çarptı
Ümraniye’de İETT otobüsü park halindeki araçlara çarptı
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: “İran'a saldırıların hiçbir meşruiyeti yoktur “
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: “İran'a saldırıların hiçbir meşruiyeti yoktur “
İçişleri Bakanlığı "sarı" kodlu uyarı yaptı: Sel, su baskını ve rüzgara dikkat
İçişleri Bakanlığı "sarı" kodlu uyarı yaptı: Sel, su baskını ve rüzgara dikkat
Gündem
Bakan Fidan: “Algıları yönlendirip hakikati değiştirme çabası var”
Bakan Fidan: “Algıları yönlendirip hakikati değiştirme çabası var”
Gündem
Bakan Güler, İranlı mevkidaşı ile telefonda görüştü
Bakan Güler, İranlı mevkidaşı ile telefonda görüştü
Türkiye'nin doğal gaz depolarında doluluk oranı yüzde 71 seviyesinde
Türkiye'nin doğal gaz depolarında doluluk oranı yüzde 71 seviyesinde
Bakan Gürlek'ten ceza infaz kurumlarında yürütülen manevi rehberlik ve eğitim faaliyetlerine ilişkin paylaşım
Bakan Gürlek'ten ceza infaz kurumlarında yürütülen manevi rehberlik ve eğitim faaliyetlerine ilişkin paylaşım
