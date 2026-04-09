Mavi Vatan’da dev güç gösterisi: Türk ordusu sahada

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en kapsamlı deniz organizasyonlarından biri olan Mavi Vatan-2026 Tatbikatı, Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’i kapsayan geniş bir coğrafyada başarıyla tamamlandı.

Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının katıldığı tatbikatta; toplam 120 gemi, 50 hava aracı ve yaklaşık 15 bin personel görev aldı. Ayrıca 5 insansız deniz aracı da ilk kez aktif rol üstlendi.

Envanterde yer alan amfibi hücum gemileri, fırkateynler, korvetler, hücumbotlar, denizaltılar ve mayın avlama gemileriyle birlikte tatbikat, denizlerde adeta bir güç gösterisine sahne oldu.

Atışlar başarıyla gerçekleştirildi

Tatbikatın son gününde Antalya Beş Adalar açıklarında icra edilen faaliyetlerde sürüklenen mayın başarıyla imha edildi, kara bombardıman atışları gerçekleştirildi.

Oluşturulan senaryolar kapsamında; çok tehditli ortamda karar alma, koordinasyon ve hızlı müdahale kabiliyetleri sahada test edildi.

TCG Anadolu’dan kritik uçuş

Tatbikatın en dikkat çeken anlarından biri, Bayraktar TB3 SİHA’nın TCG Anadolu’dan gerçekleştirdiği kalkış ve iniş oldu. Bu önemli testle birlikte deniz-hava entegrasyonunun sahadaki etkinliği bir kez daha ortaya kondu.

Operasyonel güç ve caydırıcılık vurgusu

Tatbikat boyunca kuvvetlerin harekâta hazırlık seviyesi artırılırken; karargâhların sevk ve idare kabiliyeti, müşterek çalışma yetenekleri ve kriz anlarında hızlı karar alma süreçleri kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Geçit töreniyle sona eren Mavi Vatan-2026 Tatbikatı, Türkiye’nin denizlerdeki operasyonel gücünü ve caydırıcılığını bir kez daha gözler önüne serdi.


 

