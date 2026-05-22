Tokat’ta sağanak tarım arazilerini su altında bıraktı

Tokat’ın Niksar ilçesinde aralıklarla devam eden sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı Yolkonak beldesinde tarım arazileri su altında kalırken, ekili alanlarda zarar oluştu.

Yağış nedeniyle dere yatağına yakın bölgelerde bulunan bazı evler ile ev bahçeleri de su baskınından etkilendi.

Yolkonak Belediye Başkanı Süleyman Özgür, su altında kalan alanlarda mağduriyet yaşanmaması için çalışma başlatıldığını belirterek, tarlalarda su tahliyesi ve temizlik çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Özgür, DSİ’nin sağladığı iş makineleriyle dere ve kanallarda temizlik çalışması yapıldığını ifade ederek, “Dereler ve kanalları temizledik, bu sayede taşkının etkisi daha sınırlı kaldı. Daha büyük mağduriyetin önüne geçildi.” dedi.



