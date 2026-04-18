GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
BRAND TEST AUTO
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
10:42 HAVELSAN’ın milli yazılımı KOVAN Azerbaycan’da devreye alındı
10:39 Edirne ve İstanbul’da 420 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
10:00 İstanbul Boğazı’nda sis etkisi: Gemi trafiği askıya alındı
22:58 Lider hata yapmadı, farkı açtı: Gençlerbirliği 1- Galatasaray 2
22:31 Litvanya Dışişleri Bakanı: “Türkiye ile harika iş birliğimiz var”
21:16 İzlanda’dan Türkiye ve NATO Zirvesi’ne güven mesajı
20:12 Bakan Fidan, TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı'na ev sahipliği yaptı
19:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu’nu kabul etti
Litvanya Dışişleri Bakanı Kestutis Budrys, Türkiye ile ilişkilerin güçlü bir zeminde ilerlediğini belirterek, “Siyasi alanda çok iyi bir iş birliğimiz var. Ortak güvenlik çıkarlarımız bizi güçlü NATO müttefikleri yapıyor.” ifadelerini kullandı.

Yayınlama Tarihi:
Litvanya Dışişleri Bakanı Kestutis Budrys, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026 kapsamında geldiği Antalya’da Türkiye ile ilişkilere dair değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ile siyasi ilişkilerin oldukça güçlü olduğuna dikkat çeken Budrys, “Harika bir iş birliğimiz var. Ortak güvenlik çıkarlarımız bizi iyi NATO müttefikleri yapıyor.” ifadelerini kullandı. Savunma ve teknoloji alanlarında iş birliğinin artan önemine vurgu yapan Budrys, bu alanlarda yeni adımlar atılması gerektiğini belirtti.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri de önemsediklerini söyleyen Budrys, firmalar arası iş birliğinin desteklendiğini ve bu kapsamda Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) toplantısının gerçekleştirileceğini ifade etti.

Budrys: “Avrupa’nın güvenliği için NATO en önemli bloklardan biri”

“Litvanya’da silah ve mühimmata büyük ihtiyacımız var.” diyerek bu alandaki harcamaların artırıldığını belirten Budrys, yoğun alımlar yapıldığını ve savunma sanayisini büyütmeyi hedeflediklerini ifade etti.

“Avrupa’nın güvenliği için NATO en önemli bloklardan biri. Bu da yalnızca Avrupa Birliği (AB) ülkelerini kapsamaması gerektiği anlamına geliyor.” sözleriyle NATO’nun kapsayıcılığına dikkat çeken Budrys, ittifakın daha geniş bir güvenlik çerçevesi sunması gerektiğini vurguladı.

AB üyesi olmayan İngiltere, Norveç ve Türkiye’nin de NATO içinde yer aldığına işaret eden Budrys, Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası Ukrayna’nın da bu güvenlik mimarisine dahil edilmesi gerektiğini belirterek, “Ukrayna zaten Avrupa için güvenlik sağlayıcı konumunda çünkü onlar Rusya güçlerinin Batı’ya daha ilerlemesini durduranlar.” ifadesini kullandı.

AB’nin yeni güvenlik ve siyasi girişimlerinde içe kapanmaması gerektiğini söyleyen Budrys, NATO ülkelerinin de bu süreçlere dahil edilmesinin önemine değinerek, “Güçlü tutumlar, güçlü kabiliyet, güvenilir caydırıcılık olmadan siyasi ve ekonomik çıkarlar ile gücü dünyanın geri kalanına yansıtamayacağımızı anlıyoruz.” dedi.

Orta Doğu’daki istikrar, Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer güvenliği gibi konulara da değinen Budrys, küresel krizlerin yönetiminin zorluğuna dikkat çekerek, “Aksi halde devamlı kriz içinde olacağız ve her zaman krizle mücadele konusunda iyi değiliz.” ifadelerini kullandı.

Budrys: “ADF, küresel diplomasi için önemli bir buluşma zemini”

Budrys, ADF’nin çok sayıda katılımcıyı bir araya getirdiğini, benzer yoğunlukta bir diplomatik atmosferin yalnızca Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda görülebileceğini belirterek, forumun Orta Doğu, Afrika ve Güney Amerika gibi farklı bölgelerle temas kurmak açısından önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti.

“Uluslararası sistemin ana ilkesi olarak toprak bütünlüğünü korumanın önemini yinelememiz gerekiyor. Aynı şey egemenlik için de geçerli.” diyen Budrys, bu ilkelerin ihlal edilmemesi gerektiğini vurgulayarak uluslararası hukuk çerçevesine bağlılık çağrısında bulundu.

#nato
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.