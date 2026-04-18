Bakan Fidan, ADF kapsamındaki temaslarını sürdürüyor

Antalya’nın Belek Turizm Bölgesi’ndeki NEST Kongre Merkezi’nde düzenlenen forumun ikinci gününde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgesel ve küresel başlıkları görüşmek üzere çok sayıda mevkidaşıyla temaslarda bulundu.

Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından paylaşılan bilgilere göre Fidan, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşit Meredov’la ayrı ayrı görüşmeler yaptı.

İkili görüşmelerin yanı sıra iki önemli toplantıya da başkanlık eden Bakan Fidan, diplomasi trafiğini çok taraflı platformlara da taşıdı.

Forum kapsamında düzenlenen “Gazze” konulu bakanlar toplantısında bölgedeki insani durum ve çözüm arayışları ele alınırken, 3. Balkan Barış Platformu toplantısında ise Balkanlar’daki barış ve istikrar süreci değerlendirildi.