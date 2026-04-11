23:04 Kalkınma Vizyonu Çalıştayı yapıldı: Doğu ve Güneydoğu için yeni yol haritası oluşturuldu
21:55 Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonuçları açıklandı
21:51 İran ile ABD arasında Hürmüz Boğazı krizi
20:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan zaman yolculuğu: 16. yüzyıldan bugüne cep saatleri sergisine ziyaret
19:19 Bakan Ersoy’dan Görkem Sevindik’e destek: “Tehdit ve nefret dili kabul edilemez”
17:16 Yargıda dosya yükü azalarak süreç hızlanıyor
17:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
16:24 Trabzon merkezli uyuşturucu operasyonunda 76 tutuklama
Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonuçları açıklandı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu soruşturmasında, kamuoyunun yakından takip ettiği isimlere ait Adli Tıp analiz sonuçları açıklandı.

Soruşturma kapsamında kan, idrar, saç ve tırnak örnekleri üzerinden yapılan incelemelerle, hangi isimlerde madde tespit edildiği ve hangilerinin temiz çıktığı ortaya konuldu.

Rapordaki en dikkat çekici bulgular saç analizlerinden geldi; kan örnekleri negatif olsa da, saç örneklerinde geçmişe dönük izlere rastlanan sonuçlar dikkat çekti.

Bu kapsamda Mustafa Ceceli’nin saç örneğinde kokain ve metabolitleri (benzoilekgonin ve metilekgonin), İbrahim Çelikkol’un saç örneğinde kokain ve metabolitleri, Deha Bilimlier’in saç örneğinde ise kodein, kokain ve türevleri tespit edildi.

İlkay Şencan’ın kan örneğinde esrar etken maddesi (THC metaboliti), saç örneğinde ise THC bulunduğu bildirildi.

Hande Erçel’in test sonuçlarında ise kan örneğinde herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmazken, idrar örneğinde parasetamolün yanı sıra morfin ve kodein türevlerinin tespit edildiği ifade edildi.

Soruşturma kapsamında adı geçen Fikret Orman ve Hakan Sabancı’nın vücut örneklerinde ise kokain veya esrar maddesine rastlanmadığı kaydedildi.

İran ile ABD arasında Hürmüz Boğazı krizi
İran ile ABD arasında Hürmüz Boğazı krizi
#Gündem / 11 Nisan 2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan zaman yolculuğu: 16. yüzyıldan bugüne cep saatleri sergisine ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan zaman yolculuğu: 16. yüzyıldan bugüne cep saatleri sergisine ziyaret
#Gündem / 11 Nisan 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Adana merkezli dev operasyon: 22 ilde bahis ve kara para ağına darbe
Adana merkezli dev operasyon: 22 ilde bahis ve kara para ağına darbe
Ankara-Tahran hattında kritik temas: Erdoğan ve Pezeşkiyan telefonda görüştü
Ankara-Tahran hattında kritik temas: Erdoğan ve Pezeşkiyan telefonda görüştü
akistan’da diplomasi trafiği: ABD ve İran heyetleri aynı masada
akistan’da diplomasi trafiği: ABD ve İran heyetleri aynı masada
8 ilde fuhuş ve suç örgütü operasyonu: 20 şüpheli tutuklandı
8 ilde fuhuş ve suç örgütü operasyonu: 20 şüpheli tutuklandı
Işıkhan’dan genç istihdamına destek paketi
Işıkhan’dan genç istihdamına destek paketi
Spor
Kartal’dan 4 gollü galibiyet: Beşiktaş 4-2 Antalyaspor
Kartal’dan 4 gollü galibiyet: Beşiktaş 4-2 Antalyaspor
İş Dünyası
Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’te yeni dönem
Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’te yeni dönem
Bakan Ersoy’dan Görkem Sevindik’e destek: “Tehdit ve nefret dili kabul edilemez”
Bakan Ersoy’dan Görkem Sevindik’e destek: “Tehdit ve nefret dili kabul edilemez”
Yargıda dosya yükü azalarak süreç hızlanıyor
Yargıda dosya yükü azalarak süreç hızlanıyor
