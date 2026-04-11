Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonuçları açıklandı

Soruşturma kapsamında kan, idrar, saç ve tırnak örnekleri üzerinden yapılan incelemelerle, hangi isimlerde madde tespit edildiği ve hangilerinin temiz çıktığı ortaya konuldu.

Rapordaki en dikkat çekici bulgular saç analizlerinden geldi; kan örnekleri negatif olsa da, saç örneklerinde geçmişe dönük izlere rastlanan sonuçlar dikkat çekti.

Bu kapsamda Mustafa Ceceli’nin saç örneğinde kokain ve metabolitleri (benzoilekgonin ve metilekgonin), İbrahim Çelikkol’un saç örneğinde kokain ve metabolitleri, Deha Bilimlier’in saç örneğinde ise kodein, kokain ve türevleri tespit edildi.

İlkay Şencan’ın kan örneğinde esrar etken maddesi (THC metaboliti), saç örneğinde ise THC bulunduğu bildirildi.

Hande Erçel’in test sonuçlarında ise kan örneğinde herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmazken, idrar örneğinde parasetamolün yanı sıra morfin ve kodein türevlerinin tespit edildiği ifade edildi.

Soruşturma kapsamında adı geçen Fikret Orman ve Hakan Sabancı’nın vücut örneklerinde ise kokain veya esrar maddesine rastlanmadığı kaydedildi.