ASELSAN’dan yeni nesil Anti-İHA sistemi: EJDERHA tanıtıldı

Türkiye’nin savunma sanayiindeki öncü şirketlerinden ASELSAN, yerli ve milli teknolojiler kapsamında geliştirdiği yeni nesil anti-İHA sistemi EJDERHA’yı kamuoyuyla paylaştı. Şirketin resmi sosyal medya hesaplarından yayımlanan görüntüler kısa sürede büyük ilgi görürken, sistemin sahadaki kabiliyetleri dikkat çekti.

Modern harp sahasında kritik bir rol üstlenmesi beklenen EJDERHA’nın; izinsiz veya düşman unsurlara ait insansız hava araçlarını tespit, takip ve etkisiz hale getirme yetenekleriyle öne çıktığı belirtildi. Sistem, elektronik harp unsurları sayesinde İHA’ların kontrolünü bozarak tehditleri hızlı bir şekilde devre dışı bırakabiliyor.

Paylaşılan görüntülerde EJDERHA’nın operasyonel etkinliği ve teknolojik kapasitesi ön plana çıkarken, savunma sanayiine olan ilgiyi de artırdı. Yeni sistem, Türkiye’nin bu alandaki yerli üretim gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.



