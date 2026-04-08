Meteoroloji uyardı: Nisan’da kar geliyor
Türkiye, 'önce insan', anlayışıyla her coğrafyada
ASELSAN’dan yeni nesil Anti-İHA sistemi: EJDERHA tanıtıldı
Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: “Savaş sonrası dönemde de 'güvenli liman' vasfımızı güçlendirmeyi sürdüreceğiz"
Küresel piyasalarda "ateşkes rallisi"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran arasındaki geçici ateşkese ilişkin memnuniyet mesajı
DEAŞ’e yönelik Düzce merkezli 3 ilde operasyon: 8 gözaltı
AjansHaber Videolar Savunma ASELSAN’dan yeni nesil Anti-İHA sistemi: EJDERHA tanıtıldı

ASELSAN'dan yeni nesil Anti-İHA sistemi: EJDERHA tanıtıldı

ASELSAN, geliştirdiği EJDERHA anti-İHA sisteminin görüntülerini paylaştı. Elektronik harp kabiliyetleriyle dikkat çeken sistem, düşman dronlarını kısa sürede etkisiz hale getirmeyi hedefliyor.

Türkiye’nin savunma sanayiindeki öncü şirketlerinden ASELSAN, yerli ve milli teknolojiler kapsamında geliştirdiği yeni nesil anti-İHA sistemi EJDERHA’yı kamuoyuyla paylaştı. Şirketin resmi sosyal medya hesaplarından yayımlanan görüntüler kısa sürede büyük ilgi görürken, sistemin sahadaki kabiliyetleri dikkat çekti.

Modern harp sahasında kritik bir rol üstlenmesi beklenen EJDERHA’nın; izinsiz veya düşman unsurlara ait insansız hava araçlarını tespit, takip ve etkisiz hale getirme yetenekleriyle öne çıktığı belirtildi. Sistem, elektronik harp unsurları sayesinde İHA’ların kontrolünü bozarak tehditleri hızlı bir şekilde devre dışı bırakabiliyor.

Paylaşılan görüntülerde EJDERHA’nın operasyonel etkinliği ve teknolojik kapasitesi ön plana çıkarken, savunma sanayiine olan ilgiyi de artırdı. Yeni sistem, Türkiye’nin bu alandaki yerli üretim gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.


 

Türkiye’nin uzaydaki milli gücü artıyor, LUNA-2 başarıyla fırlatıldı
Türkiye’nin uzaydaki milli gücü artıyor, LUNA-2 başarıyla fırlatıldı
Türkiye ile İtalya arasında SAMP-T görüşmeleri yeniden başlıyor
Türkiye ile İtalya arasında SAMP-T görüşmeleri yeniden başlıyor
Bayraktar AKINCI’dan bir ilk: KGK-82 ile başarılı test
Bayraktar AKINCI’dan bir ilk: KGK-82 ile başarılı test
Trump’tan Hürmüz Boğazı açıklaması: “boğazı açın yoksa cehennemde yaşayacaksınız”
Trump’tan Hürmüz Boğazı açıklaması: “boğazı açın yoksa cehennemde yaşayacaksınız”
Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik 2026 yılı ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı
Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik 2026 yılı ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı
