Türkiye'nin uzaydaki milli gücü artıyor, LUNA-2 başarıyla fırlatıldı

Türkiye’nin uzaydaki milli gücü artıyor, LUNA-2 başarıyla fırlatıldı

ASELSAN tarafından geliştirilen LUNA-2 küp uydusu, düşük güç tüketimi ve geniş kapsama alanıyla kesintisiz haberleşme sunarak Türkiye’nin uzay tabanlı IoT kabiliyetlerini güçlendirecek.

Türkiye’nin önde gelen savunma ve teknoloji şirketlerinden ASELSAN, Uzay Tabanlı Nesnelerin İnterneti (IoT) çözümleri kapsamında geliştirdiği LUNA-2 küp uydusunu başarıyla uzaya gönderdi.

Şirketten yapılan açıklamada, serinin ikinci uydusu olan LUNA-2’nin; güvenli, güvenilir ve kesintisiz haberleşmeyi düşük güç tüketimi ve geniş kapsama alanı ile sunacağı belirtildi. Uydu sayesinde özellikle kapsama alanının sınırlı olduğu bölgelerde IoT erişiminin güçlendirilmesi hedefleniyor.

LUNA-2’nin fırlatılmasıyla birlikte Türkiye’nin uzay tabanlı haberleşme kabiliyetlerinde önemli bir adım daha atılmış oldu.

#Aselsan
#uydu
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: “İran'a saldırıların hiçbir meşruiyeti yoktur “
Ümraniye’de İETT otobüsü park halindeki araçlara çarptı
İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli tutuklandı
İçişleri Bakanlığı "sarı" kodlu uyarı yaptı: Sel, su baskını ve rüzgara dikkat
Bakan Fidan: “Algıları yönlendirip hakikati değiştirme çabası var”
Bakanlık Giresun'daki kazayla ilgili adli sürece müdahil olacak
NATO Türk hava sahasında etkisiz hale getirilen balistik mühimmat için açıklama yaptı
