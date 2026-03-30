Türkiye’nin uzaydaki milli gücü artıyor, LUNA-2 başarıyla fırlatıldı

Türkiye’nin önde gelen savunma ve teknoloji şirketlerinden ASELSAN, Uzay Tabanlı Nesnelerin İnterneti (IoT) çözümleri kapsamında geliştirdiği LUNA-2 küp uydusunu başarıyla uzaya gönderdi.

Şirketten yapılan açıklamada, serinin ikinci uydusu olan LUNA-2’nin; güvenli, güvenilir ve kesintisiz haberleşmeyi düşük güç tüketimi ve geniş kapsama alanı ile sunacağı belirtildi. Uydu sayesinde özellikle kapsama alanının sınırlı olduğu bölgelerde IoT erişiminin güçlendirilmesi hedefleniyor.

LUNA-2’nin fırlatılmasıyla birlikte Türkiye’nin uzay tabanlı haberleşme kabiliyetlerinde önemli bir adım daha atılmış oldu.