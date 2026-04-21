Okul saldırılarına karşı TBMM’deki partilerden ortak adım

TBMM Genel Kurulunda, son dönemde eğitim kurumlarını hedef alan ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki saldırılar ele alındı. Siyasi parti gruplarının ortak imzasıyla sunulan araştırma önergesi, yapılan müzakerelerin ardından kabul edildi.

Komisyonun yapısı ve görev süresi

Kurulacak olan Meclis Araştırma Komisyonu 22 üyeden oluşacak. Siyasi partilerin temsil edileceği komisyonun çalışma süresi 3 ay olarak belirlendi. Bu süreçte komisyon üyeleri, ihtiyaç duyulması halinde Ankara dışına çıkarak olayların yaşandığı bölgelerde yerinde inceleme ve değerlendirmelerde bulunabilecek.