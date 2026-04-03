Sosyal medyada 15 yaş altına sınır teklifi komisyonda kabul edildi

Sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri de kapsayan “Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonundakabul edildi.

Düzenlemeye göre sosyal ağ sağlayıcıları, 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet veremeyecek. Bu kapsamda platformlar, yaş doğrulama başta olmak üzere gerekli tüm tedbirleri almakla yükümlü olacak.

Sosyal medya için yeni yükümlülükler

Teklifte yer alan düzenlemelere göre sosyal ağ sağlayıcıları, 15 yaşını doldurmuş çocuklara yönelik ayrıştırılmış hizmet sunacak. Alınan önlemler platformların kendi internet sitelerinde yayımlanacak.

Ayrıca kullanıcılar için açık, anlaşılır ve erişilebilir ebeveyn kontrol araçları sunulacak. Bu araçlar; hesap ayarlarının denetlenmesi, satın alma ve abonelik işlemlerinin ebeveyn onayına bağlanması ile kullanım süresinin izlenmesi ve sınırlandırılmasına yönelik mekanizmaları içerecek.

Sosyal ağ sağlayıcıları, aldatıcı reklamların önüne geçmek için de gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacak.

Erişim ve yaptırımlar

Türkiye’den günlük erişimi 10 milyonu aşan sosyal ağ sağlayıcılar, gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda verilen kararları derhal, en geç 1 saat içinde uygulayacak.

Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı tarafından reklam yasağı getirilebilecek. Bu süreçte yeni sözleşme yapılamayacak ve para transferi gerçekleştirilemeyecek.

Yükümlülüklerin devam etmesi durumunda platformların bant genişliği önce yüzde 50, ardından yüzde 90’a kadar daraltılabilecek. Kararlar, erişim sağlayıcılara bildirilerek en geç 4 saat içinde uygulanacak.

Vergi düzenlemesi ve diğer değişiklikler

Teklifle Kurumlar Vergisi Kanunu’nda da değişikliğe gidiliyor. Buna göre Darülacezeye yapılan bağış ve yardımlar, kurumlar vergisi matrahından indirilebilecek.

Ayrıca, internet yayınlarını düzenleyen kanunda “oyun”, “oyun geliştirici”, “oyun sağlayıcı” ve “oyun platformu” gibi kavramlar yasal tanım altına alınıyor.

Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen “içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi” hükmü de yeniden düzenleniyor.

Oyun platformlarına yeni kurallar

Teklif kapsamında oyun platformlarına yönelik yeni yükümlülükler getiriliyor. Buna göre platformlar, uygun şekilde derecelendirilmemiş oyunları yayımlayamayacak. Ancak en yüksek yaş kriterine göre sınıflandırmak şartıyla bu içerikler sunulabilecek.

Yurt dışı kaynaklı ve Türkiye’den günlük erişimi 100 bini aşan oyun platformları, Türkiye’de temsilci bulundurmak zorunda olacak.

Bu platformlar da kullanıcılar için ebeveyn kontrol araçları sunacak. BTK, gerekli gördüğü durumlarda platformlardan teknik ve idari bilgi talep edebilecek.

İdari yaptırımlar

Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde oyun platformlarına 1 milyon liradan 30 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanabilecek.

İhlallerin sürmesi durumunda platformların bant genişliği kademeli olarak yüzde 30’dan yüzde 50’ye kadar daraltılabilecek.

Yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde ise yaptırımlar kaldırılacak ve alınan kararlar kendiliğinden hükümsüz hale gelecek.

Düzenlemelerin büyük bölümü, kanunun yayımlanmasından 6 ay sonra yürürlüğe girecek.