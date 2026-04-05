TBMM’de doğum izni düzenlemesi bu hafta görüşülecek

Sosyal Hizmetler Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik öngören teklif, Genel Kurul gündeminin ilk sırasına alındı. Görüşmeler 7 Nisan Salı günü başlayacak. Siyasi parti gruplarının ortak tutumuyla teklifin bu hafta içinde kabul edilmesi bekleniyor.

Analık izni süresi uzatılıyor

Teklife göre, kadınlara verilecek doğum izni 16 haftadan 24 haftaya çıkarılacak. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte analık izni süresi dolmuş ancak doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren 24 haftalık süre henüz tamamlanmamış olan personele, talepleri halinde 8 hafta ilave analık izni verilebilecek. Bu düzenleme, teklife eklenen yeni maddeyle ayrıca hükme bağlanıyor.

Çalışan haklarında değişiklik

Kanun teklifinde çalışma hayatına ilişkin düzenlemeler de yer alıyor. Bir veya daha fazla çocuğa koruyucu aile olan memura, çocuğun teslim edildiği tarihten sonra isteği üzerine 10 gün izin verilecek. İşçiye, eşinin doğum yapması halinde verilen ücretli izin süresi ise 5 günden 10 güne yükseltilecek.

Sosyal destek düzenlemeleri

Teklifte, yeterli geliri olmadığı değerlendirilen kadınlara ve çocuklara yönelik düzenlemeler de bulunuyor. Buna göre, geçici maddi yardım yapılmasına karar verilmemiş olması halinde, ilgili kanunda belirtilen orana göre hiçbir kesinti yapılmaksızın net harçlık verilecek.

Dijital platformlara sınırlama

Teklif kapsamında sosyal medya ve dijital platformlara yönelik düzenlemeler de yer alıyor. Sosyal ağ sağlayıcıları 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak ve bu hizmetin sunulmaması için yaş doğrulama dahil gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacak. Oyun platformları da usulüne uygun olarak derecelendirilmeyen oyunları sunamayacak.

Çocuklara yönelik koruyucu yaklaşım

Teklifte ayrıca çocukların aile yanında desteklenmesine yönelik hükümler bulunuyor. Çocukların kuruluş bakımına alınmaksızın ailesi veya yakını yanında bakımı ve desteklenmesi amacıyla koruyucu ve önleyici çalışmalar yapılacak, ihtiyaç halinde bölgesel şartlar dikkate alınarak sosyal ve ekonomik destek sağlanacak.



