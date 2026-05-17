Fahiş fiyat denetimlerinde milyonluk yaptırım: 1258 işletmeye ceza yağdı

Ticaret Bakanlığı bünyesinde çalışmalarını sürdüren Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, 2026’nın ilk 4 ayı içerisinde yaptığı 4 ayrı toplantıda piyasada tüketici refahını ve adil rekabet ortamını bozduğu değerlendirilen uygulamalara yönelik inceleme ve denetim gerçekleştirdi.

Bakanlık tarafından yapılan denetimler sonucunda toplam 1258 işletmeye 389 milyon 430 bin 962,50 TL tutarında idari para cezası uygulandığı açıklandı.

Sebze ve meyvede dikkat çeken artış

Denetimlerde, meyve ve sebze ürünlerinde olağanüstü fiyat artışı yaptığı belirlenen 330 işletmeye toplam 215 milyon 115 bin 676,50 TL ceza kesildi.

İthalat kısıtlamalarını fırsata çevirdiği değerlendirilen yerel e-ticaret platformları da incelemeye alındı. Yabancı menşeli e-ticaret pazar yerlerine yönelik ithalat kısıtlamaları sonrası fiyat artırdığı belirlenen 840 işletmeye toplam 151 milyon 718 bin 280 TL idari para cezası verildi.

Ekmek ve simit satışları da denetlendi

Ekmek ve simit ürünlerine yönelik denetimlerde tarifeye aykırı satış yaptığı tespit edilen 75 işletmeye toplam 12 milyon 953 bin 700 TL ceza uygulandı.

Temel gıda ve tüketim ürünlerine ilişkin incelemelerde ise fahiş fiyat artışı yaptığı belirlenen 13 işletmeye toplam 9 milyon 643 bin 310 TL idari para cezası kesildi.

Bayram öncesi sıkı takip mesajı

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde özellikle alışveriş merkezleri, zincir marketler ve bayramlık ürün satışı yapan işletmelerin yakın takip altında olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Özellikle yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde; alışveriş merkezleri, zincir marketler ile gıda ve bayramlık ürün satışı gerçekleştiren perakende işletmeler, vatandaşlarımızın seyahatlerini gerçekleştirdikleri otogarlar, toptan satış merkezleri, Ticaret Bakanlığımızın yakın takibi altında bulunmakta olup, tüketicilerimizin mağduriyetine yol açabilecek her türlü uygulama titizlikle incelenmektedir.” ifadelerine yer verildi.

Bakanlık açıklamasında ayrıca, mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen işletmelere yönelik gerekli idari yaptırımların, mevzuatın verdiği yetki çerçevesinde kararlılıkla uygulanmaya devam edeceği vurgulandı.



