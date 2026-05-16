MSB’den “seferberlik” iddialarına yanıt: “Tatbikatlar rutin olarak icra ediliyor”

Bakanlık açıklamasında, kamuoyunda endişeye neden olan mesajların Yıldırım Serisi Seferberlik Tatbikatlarıçerçevesinde gönderildiği belirtildi. Tatbikatların her yıl düzenli olarak icra edilen planlı faaliyetler olduğu vurgulandı.

Açıklamada, “2026 Yıldırım Serisi Seferberlik tatbikatları ise toplam 7 bin 686 yedek personelin katılımı ile eylül-ekim ayları içerisinde icra edilecektir. Bu tatbikatlara görevlendirilen personele 15 Mayıs 2026 tarihinde sistemde kayıtlı mobil telefonlarına bilgilendirme mesajı (SMS) gönderilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

MSB açıklamasıyla birlikte, gönderilen mesajların bir seferberlik ilanı değil, sonbaharda yapılacak ve sınırlı sayıda yedek personeli kapsayan rutin tatbikatlara ilişkin bilgilendirme olduğu netlik kazandı.