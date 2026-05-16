17 Mayıs 2026 Pazar
Twitter
Nsosyal
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
19:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kocaeli’de gençlere mesaj: “Türkiye Yüzyılı’nı sizlerle inşa ediyoruz”
12:05 RAMS Park’ta dört dörtlük gece: Galatasaray kupasına kavuştu
23:21 Rize’de 4 gollü beraberlik: Rizespor 2-2 Beşiktaş
15:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Türk dünyasına “dijital vizyonda birlik” çağrısı
AjansHaber Gündem MSB’den “seferberlik” iddialarına yanıt: “Tatbikatlar rutin olarak icra ediliyor”

MSB’den “seferberlik” iddialarına yanıt: “Tatbikatlar rutin olarak icra ediliyor”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medyada yer alan “vatandaşlara seferberlik emri gönderildiği” yönündeki paylaşımlara ilişkin açıklama yaparak, söz konusu bildirimlerin yıllık planlı eğitim faaliyetleri kapsamında gerçekleştirildiğini bildirdi.

Editör
Yayınlama Tarihi:
MSB’den “seferberlik” iddialarına yanıt: “Tatbikatlar rutin olarak icra ediliyor”

Bakanlık açıklamasında, kamuoyunda endişeye neden olan mesajların Yıldırım Serisi Seferberlik Tatbikatlarıçerçevesinde gönderildiği belirtildi. Tatbikatların her yıl düzenli olarak icra edilen planlı faaliyetler olduğu vurgulandı.

Açıklamada, “2026 Yıldırım Serisi Seferberlik tatbikatları ise toplam 7 bin 686 yedek personelin katılımı ile eylül-ekim ayları içerisinde icra edilecektir. Bu tatbikatlara görevlendirilen personele 15 Mayıs 2026 tarihinde sistemde kayıtlı mobil telefonlarına bilgilendirme mesajı (SMS) gönderilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

MSB açıklamasıyla birlikte, gönderilen mesajların bir seferberlik ilanı değil, sonbaharda yapılacak ve sınırlı sayıda yedek personeli kapsayan rutin tatbikatlara ilişkin bilgilendirme olduğu netlik kazandı.

Bakan Şimşek: “Güneydoğu ve Doğu Anadolu turizmde yeni büyüme motoru olacak”
Bakan Şimşek: “Güneydoğu ve Doğu Anadolu turizmde yeni büyüme motoru olacak”
#Gündem / 16 Mayıs 2026
İsrail’in Lübnan’a saldırılarında can kaybı 2 bin 969’a yükseldi
İsrail’in Lübnan’a saldırılarında can kaybı 2 bin 969’a yükseldi
#Gündem / 16 Mayıs 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
İstanbul merkezli sahte pırlanta operasyonunda 81 gözaltı
İstanbul merkezli sahte pırlanta operasyonunda 81 gözaltı
Dekolonizasyon tartışması: Mesele Batı karşıtlığı değil, düşünsel bağımsızlık
Dekolonizasyon tartışması: Mesele Batı karşıtlığı değil, düşünsel bağımsızlık
Bakan Tekin: “Yapay zeka, siber güvenlik ve savunma sanayisine yönelik tematik meslek liseleri açtık”
Bakan Tekin: “Yapay zeka, siber güvenlik ve savunma sanayisine yönelik tematik meslek liseleri açtık”
Eskişehir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 45 şüpheli adliyeye sevk edildi
Eskişehir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 45 şüpheli adliyeye sevk edildi
Tekirdağ’da helikopter ve dron destekli uyuşturucu operasyonu düzenlendi
Tekirdağ’da helikopter ve dron destekli uyuşturucu operasyonu düzenlendi
Spor
Türk teknik direktörlerin yurt dışı karnesi
Türk teknik direktörlerin yurt dışı karnesi
Spor
Rize’de 4 gollü beraberlik: Rizespor 2-2 Beşiktaş
Rize’de 4 gollü beraberlik: Rizespor 2-2 Beşiktaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kocaeli’de gençlere mesaj: “Türkiye Yüzyılı’nı sizlerle inşa ediyoruz”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kocaeli’de gençlere mesaj: “Türkiye Yüzyılı’nı sizlerle inşa ediyoruz”
İsveç’te Nekbe’nin 78. yılı dolayısıyla yürüyüş düzenlendi
İsveç’te Nekbe’nin 78. yılı dolayısıyla yürüyüş düzenlendi
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.