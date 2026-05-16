17 Mayıs 2026 Pazar
İsrail'in Lübnan'a saldırılarında can kaybı 2 bin 969'a yükseldi

İsrail’in Lübnan’a saldırılarında can kaybı 2 bin 969’a yükseldi

İsrail ordusunun Lübnan’a 2 Mart’tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 18 artarak 2 bin 969’a çıktı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail’in saldırılarında son 24 saatte 18 kişinin yaşamını yitirdiği, 124 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, 2 Mart’tan bu yana saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 969’a, yaralı sayısının ise 9 bin 112’ye yükseldiği kaydedildi.

Bakanlık, bir önceki açıklamasında saldırılarda 2 bin 951 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

İsrail-Lübnan hattında gerilim sürüyor

İsrail ordusu, 2 Mart’ta Lübnan’a yönelik yoğun hava saldırıları başlatmış, ülkenin güneyindeki birçok beldeyi hedef almıştı.

Lübnan hükümeti, saldırılar nedeniyle ülke içinde yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan’da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail’in Lübnan’ın güneyine yönelik saldırıları sürerken, Hizbullah da karşılık vermeye devam ediyor.

MSB’den “seferberlik” iddialarına yanıt: “Tatbikatlar rutin olarak icra ediliyor”
Bakan Şimşek: “Güneydoğu ve Doğu Anadolu turizmde yeni büyüme motoru olacak”
İstanbul merkezli sahte pırlanta operasyonunda 81 gözaltı
Dekolonizasyon tartışması: Mesele Batı karşıtlığı değil, düşünsel bağımsızlık
Eskişehir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 45 şüpheli adliyeye sevk edildi
Bakan Tekin: “Yapay zeka, siber güvenlik ve savunma sanayisine yönelik tematik meslek liseleri açtık”
Tekirdağ’da helikopter ve dron destekli uyuşturucu operasyonu düzenlendi
Türk teknik direktörlerin yurt dışı karnesi
Rize’de 4 gollü beraberlik: Rizespor 2-2 Beşiktaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kocaeli’de gençlere mesaj: “Türkiye Yüzyılı’nı sizlerle inşa ediyoruz”
İsveç’te Nekbe’nin 78. yılı dolayısıyla yürüyüş düzenlendi
