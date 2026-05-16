İsrail’in Lübnan’a saldırılarında can kaybı 2 bin 969’a yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail’in saldırılarında son 24 saatte 18 kişinin yaşamını yitirdiği, 124 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, 2 Mart’tan bu yana saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 969’a, yaralı sayısının ise 9 bin 112’ye yükseldiği kaydedildi.

Bakanlık, bir önceki açıklamasında saldırılarda 2 bin 951 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

İsrail-Lübnan hattında gerilim sürüyor

İsrail ordusu, 2 Mart’ta Lübnan’a yönelik yoğun hava saldırıları başlatmış, ülkenin güneyindeki birçok beldeyi hedef almıştı.

Lübnan hükümeti, saldırılar nedeniyle ülke içinde yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan’da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail’in Lübnan’ın güneyine yönelik saldırıları sürerken, Hizbullah da karşılık vermeye devam ediyor.