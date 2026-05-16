stanbul’da UEFA Avrupa Ligi finali öncesi trafik tedbirleri açıklandı

İstanbul’da Freiburg ile Aston Villa arasında oynanacak 2026 UEFA Avrupa Ligi finali öncesinde trafik düzenlemesine gidildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş Park’ta oynanacak final karşılaşması ve teknik kurulum çalışmaları kapsamında 17-20 Mayıs tarihleri arasında bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

Yarın sabahtan itibaren bazı yollar kapatılacak

Bu kapsamda yarın saat 07.00’den müsabaka bitimine kadar Şehit Mehmet Caddesi, Bomonti-Dolmabahçe Tüneli çıkışları ile Kadırgalar Caddesi arasında kalan dönüş yolu ve Maçka dönüşleri araç trafiğine kapatılacak.

Alternatif güzergahlar belirlendi

Trafiğe kapatılacak yollar nedeniyle sürücüler için Dolmabahçe Gazhane Caddesi, Dolmabahçe Caddesi ve Kadırgalar Caddesi alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.