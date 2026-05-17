AjansHaber Gündem TBMM’de yeni hafta yoğun geçecek: Vergi düzenlemeleri ve Kızılay teklifi gündemde

TBMM Genel Kurulu’nda bu hafta küresel yatırımları teşvik edecek düzenlemelerin görüşmeleri sürecek. Teklif kapsamında kurumlar vergisinde indirime gidilirken şirketlere 72 ay vade imkanı sağlanacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, yeni haftada ekonomi ve sosyal düzenlemeleri içeren yoğun gündemle çalışmalarını sürdürecek.

Genel Kurul’da küresel yatırımları teşvik edecek kanun teklifinin görüşmelerine 6’ncı maddeden devam edilecek.

Teklif ile Türkiye’nin uluslararası şirketler açısından bölgesel hizmet üssü haline getirilmesi hedefleniyor.

Vergi borçlarına ödeme kolaylığı sağlanarak gönüllü uyumun artırılması da düzenlemenin önemli başlıkları arasında yer alıyor.

Kurumlar vergisinde indirim

Teklif kapsamında İstanbul Finans Merkezi’nde faaliyet gösterip transit ticaret yapan şirketlerin elde ettiği kazançlara uygulanan vergi indirimi yüzde 50’den yüzde 100’e çıkarılacak.

Üretimden ve zirai faaliyetlerden elde edilen gelirler için kurumlar vergisi oranı yüzde 25’ten yüzde 12,5’e düşürülecek.

Şirketlere ayrıca vergi borçlarını yapılandırarak 72 ayda ödeme imkanı tanınacak.

Türk Kızılay Kanunu komisyonda

AK Parti’nin hazırladığı 9 maddelik “Türk Kızılay Kanunu” teklifinin de ilgili komisyonda görüşülmesi bekleniyor.

Teklif ile Türk Kızılayın görev, yetki, mali hak ve muafiyetleri ilk kez ayrı bir kanunla düzenlenecek.

Afet ve acil durumlarda stratejik ürünlerin Kızılay iştiraklerinden ihalesiz şekilde temin edilmesine imkan sağlanacak.

Bu düzenleme ile kritik malzeme ve hizmetlerin zaman kaybı yaşanmadan doğrudan alınabilmesi amaçlanıyor.

Komisyon toplantıları devam edecek

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırılarını araştıran komisyon da bu hafta toplanacak.

Komisyonda uzman görüşlerinin dinlenmesine devam edileceği bildirildi.

Siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak

Meclis’te siyasi partilerin haftalık grup toplantıları da gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çarşamba günü düzenlenecek AK Parti Grup Toplantısı’nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.


 

