AjansHaber Spor Rıza Kayaalp’ten tarihi zafer: 13. Avrupa şampiyonluğu

Rıza Kayaalp’ten tarihi zafer: 13. Avrupa şampiyonluğu

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, 610 günlük aranın ardından döndüğü minderde bir kez daha tarih yazdı. Arnavutluk’ta düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 130 kiloda rakiplerini mağlup eden tecrübeli sporcu, kariyerinin 13. Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Rıza Kayaalp’ten tarihi zafer: 13. Avrupa şampiyonluğu

Şampiyonaya oldukça iddialı bir giriş yapan Kayaalp, ilk turda Ermeni rakibi Albert Vardanyan karşısında henüz 78. saniyede, 4-0 öndeyken elde ettiği tuşla çeyrek finale yükseldi. Bu turda Rus Marat Kamparov ile karşılaşan milli sporcu, müsabaka esnasında kaşının açılmasına rağmen mücadeleyi bırakmadı. Zorlu geçen randevuyu 1-1’lik skor ve avantaj puanıyla kazanarak yarı final biletini aldı.

Yarı finalde Bağımsız Sporcu U23 Dünya Şampiyonu Pavel Hlinchuk ile karşılaşan Rıza Kayaalp, rakibini 4-0 öndeyken Belaruslu sporcunun yaptığı kural dışı hareket nedeniyle diskalifiye edilmesi sonucu finale yükseldi. Şampiyonluk için Macar Darius Attila Vitek’ le karşılaşan Rıza Kayaalp, rakibini 7-1 mağlup ederek altın madalyaya uzandı.

Rekorun tek sahibi

Bu zaferle birlikte, daha önce Rus güreş efsanesi Aleksandr Karelin ile paylaştığı rekoru geride bırakan Kayaalp, spor tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Kariyeri boyunca Avrupa Şampiyonası organizasyonlarında 15 kez final gören milli güreşçi; 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 ve 2026 yıllarında altın, 2011 ve 2024'te ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Dünya ve olimpiyat karnesi

Sadece Avrupa’da değil, dünya minderlerinde de adından söz ettiren Rıza Kayaalp, 2011 (İstanbul), 2015 (Las Vegas), 2017 (Paris), 2019 (Astana) ve 2022 (Belgrad) yıllarında olmak üzere toplam 5 kez dünya şampiyonu oldu. Dünya şampiyonalarında kazandığı 3 gümüş ve 2 bronz madalyayla birlikte toplam madalya sayısını 10’a yükseltti.

Milli güreşçi, olimpiyatlarda ise 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 3 madalya kazandı.

#güreş
#rıza kayaalp
