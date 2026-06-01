Türkiye-Kuzey Makedonya maçında ilk 11’ler belli oldu

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında bugün Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık sınavını Chobani Stadyumu’nda verecek. Mücadeleye kısa süre kala iki takımın sahaya çıkacağı ilk 11’ler açıklandı.
Türkiye - Kuzey Makedonya maçının ilk 11'leri ise şöyle:
Türkiye: Altay, Çağlar, Özcan, Orkun Kökçü, Deniz Gül, Can Uzun, Eren Elmalı, Ozan Kabak, Mert Müldür, Yunus, Oğuz.
Türkiye yedekler: Mert, Muhammed, Zeki Çelik, Demiral, Yusuf Sarı, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Samet Akaydın, İsmail, Kahveci, Barış, Kaan, Yusuf, Demir Ege, Şimşir.
Kuzey Makedonya: Dimitrievski, Fetai, Velkoski, Zajkov, Atanasov, Alioski, Elezi, Despotovski, Elmas, Omeragikj, Mirovski.
Kuzey Makedonya yedekler: Shishovski, Emini, Herrera, Serafimov, Musliu, Churlinov, Rastoder, Nikolov, Jankulov, Ristovski, Manev, Taleski, Alomerovic, Dodev, Angieleski.