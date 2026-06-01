“Los Turcos” 8 yıl sonra La Liga’da: Deportivo’nun Türklerle bağı nasıl doğdu?

İspanya’nın köklü kulüplerinden RC Deportivo de La Coruña, 8 yıl aradan sonra yeniden La Liga’ya yükseldi. “Los Turcos” yani “Türkler” lakabıyla bilinen kulübün sosyal medya hesabından yaptığı Türkçe paylaşım, yıllardır taşıdığı sembolik kimliği ve bu lakabın hikayesini yeniden gündeme taşıdı.

RC Deportivo de La Coruña, uzun yıllar süren düşüş döneminin ardından yeniden La Liga’ya döndü. LaLiga 2’nin 41’inci haftasında Real Valladolid’e konuk olan Deportivo, sahadan 2-0 galip ayrılarak bitime bir hafta kala Primera División biletini aldı. Galiçya temsilcisi, böylece 8 yıl aradan sonra İspanya futbolunun en üst liginde mücadele etme hakkı kazandı.

Peki İspanya’nın Galiçya bölgesindeki Deportivo La Coruña neden “Türkler” lakabıyla anılıyor? Riazor tribünlerinde görülen Türk bayrakları, tarihî bir ortaklığa mı yoksa tribün kültürüne mi dayanıyor?

Lakabın kökeni Galiçya derbisine uzanıyor 

Deportivo taraftarlarının “Los Turcos” olarak anılması, doğrudan Türkiye ile kurulmuş resmi bir ilişkiden değil, Galiçya’daki Deportivo-Celta Vigo rekabetinden doğdu.

A Coruña ile Vigo arasındaki yerel rekabette, A Coruñalıların Vigolulara “Portekizli” demesine karşılık, Vigo tarafının da A Coruña halkı ve Deportivo taraftarları için “Türkler” ifadesini kullandığı aktarılıyor.

Bu ifade başlangıçta rakip çevreler tarafından küçümseyici bir lakap olarak kullanıldı. Ancak Deportivo taraftarları zamanla bu lakabı sahiplendi.

Bu sahiplenme, Deportivo’nun iç saha maçlarını oynadığı Riazor tribünlerinde Türk bayraklarının görülmesiyle daha görünür hale geldi.

Türkiye bağlantısının sportif yüzü: Emre Çolak

Deportivo’nun Türkiye ile kesişen hikayesinde Emre Çolak da öne çıkan isimlerden biri oldu.

Galatasaray altyapısından yetişen milli futbolcu Emre Çolak, 2016’da Deportivo La Coruña’ya transfer oldu ve İspanyol ekibinde forma giyen tek Türk oyuncu olarak kayıtlara geçti.

Çolak’ın Deportivo’ya gelişi, “Los Turcos” lakabı nedeniyle sembolik bir anlam da taşıdı. Türk bir futbolcunun “Türkler” lakabıyla anılan bir kulüpte forma giymesi, Deportivo’nun Türkiye ile kurulan sembolik hikayesine sportif bir boyut kazandırdı.

İspanyol ekibinde iki ayrı dönemde forma giyen Çolak, Deportivo kariyerinde toplam 79 maçta 7 gol ve 8 asist kaydetti.

Galiçya’nın köklü kulübü: Deportivo

Deportivo, İspanya’nın Galiçya bölgesindeki A Coruña kentinde 1906’da kuruldu. Kulübün temelleri, Sala Calvet adlı spor salonu çevresinde futbol oynayan gençlerin oluşturduğu yapıya dayanıyor. İlk yıllarında “Club Deportivo de la Sala Calvet” adıyla anılan ekip, zamanla Real Club Deportivo de La Coruña kimliğini kazandı.

Mavi-beyazlı kulüp, 1990’ların sonu ve 2000’li yılların başında La Liga şampiyonluğu ve Avrupa kupalarındaki performansıyla “Süper Depor” olarak anıldı. Deportivo’nun 8 yıl sonra yeniden La Liga’ya yükselmesi, kulübün tarihinde yeni bir sayfa açtı.

