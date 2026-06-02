02 Haziran 2026 Salı
Dünya Kupası için geri sayım: A Milli Takım’ın Dünya Kupası kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu açıklandı. 26 kişilik listede yer alan futbolcular netleşirken, aday kadrodan çıkarılan 9 isim de belli oldu.

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu belli oldu.

Ay-yıldızlıların Dünya Kupası kadrosunda şu isimler yer aldı:

Kaleciler: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır.

Defanslar: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Zeki Çelik.

Orta sahalar: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan.

Forvetler: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün.

A Milli Takım’ın 26 kişilik Dünya Kupası kadrosunun açıklanmasıyla, aday listede yer alan ancak kadroda kendisine yer bulamayan 9 futbolcu da belli oldu.

Aday kadrodan çıkarılan isimler:

Ersin Destanoğlu, Muhammed Şengezer, Ahmetcan Kaplan, Mustafa Eskihellaç, Yusuf Akçiçek, Atakan Karazor, Demir Ege, Aral Şimşir, Yusuf Sarı.

A Milli Takım’da 3 futbolcu hazırda beklemek için ABD kafilesinde yer alacak

A Milli Takım’ın 26 kişilik Dünya Kupası kadrosunda yer almayan Muhammed Şengezer, Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz, sakatlık ihtimaline karşı hazırda beklemek üzere ABD’ye gidecek kafileye dahil edildi. Dünya Kupası talimatları, takımların ilk maçlarından önce; kaleciler için ise turnuva boyunca sakatlık durumunda oyuncu değişikliğine izin veriyor.

Yorumlar
