Bakan Gürlek: “Yasa dışı bahis ve siber suç şebekelerine büyük darbe vuruldu”

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, İçişleri Bakanlığı ile güçlü koordinasyon içinde suç ve suç gelirleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, “Siber suçlar, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık şebekelerine karşı amansız bir takibat gerçekleştiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

27 ilde 114 şüpheliye operasyon

İstanbul ve Nevşehir merkezli operasyonlarla suç örgütlerine büyük darbe indirildiğini kaydeden Gürlek, “İstanbul ve Nevşehir illerimiz merkezli, ilki 27, ikincisi 28 ili kapsayan dev operasyonlar gerçekleştirerek vatandaşlarımızın ve kamunun haklarına göz diken suç odaklarına büyük bir darbe indirdik.” dedi.

Gürlek, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 27 ilde 114 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini belirterek, “269 mağdurdan 600 milyon lira zarar, şüpheli hesaplarda ise 60 milyar liralık işlem hacmi tespit edilmiş, suça konu milyarlarca liralık mal varlığına el koyma ve kayyum atama işlemleri başlatılmıştır.” bilgisini paylaştı.

28 ilde sanal bahis çetesine baskın

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen diğer soruşturmaya da değinen Gürlek, “Vatandaşlarımızın banka ve kripto hesaplarını kullanarak 10 milyar lira para hacmine ulaşan yasa dışı bir sanal bahis çetesine yönelik 28 ilde, 120 ayrı adrese eş zamanlı baskınlar düzenlenmiş ve 107 şüpheli hedef alınmıştır.” ifadelerini kullandı.

Gürlek, açıklamasının sonunda başarılı soruşturmaları yürüten İstanbul Anadolu ve Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılıkları ile operasyonları gerçekleştiren emniyet mensuplarını tebrik ederek, “Siber alandaki her türlü suç organizasyonuna karşı adli ve idari mekanizmalarımız aynı kararlılıkla ve tavizsiz şekilde çalışmaya devam edecektir.” değerlendirmesinde bulundu.