A Milli Takım’dan farklı galibiyet: Türkiye 4-0 Kuzey Makedonya

Chobani Stadı’nda oynanan hazırlık maçına Türkiye etkili başladı. Ay-yıldızlılar, 2. dakikada Orkun Kökçü’nün golüyle öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta çizgiye inen Oğuz Aydın’ın yerden ceza sahasına gönderdiği topa Orkun Kökçü, altıpas önünde gelişine sert vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
Türkiye, 16. dakikada farkı 2’ye çıkardı. Orta alandan hızlı gelişen atakta Can Uzun, soldan bindiren Eren Elmalı’ya pasını aktardı. Eren’in sol kanattan ceza sahasına girdikten sonra geriye çevirdiği topu alan Can Uzun, sol çaprazdan yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Türkiye’nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıda oyunun kontrolünü elinde tutan Türkiye, 53. dakikada skoru 3-0’a getirdi. Can Uzun’un ceza sahası dışından içeri gönderdiği uzun topa Deniz Gül kafayla topu ağlarla buluşturdu.
Ay-yıldızlılar, 70. dakikada skoru belirleyen golü kaydetti. Arda Güler’in şık topuk pasıyla sağ kanattan çizgiye inen İrfan Can Kahveci’nin içeri çevirdiği topu Barış Alper Yılmaz ağlara gönderdi ve skoru 4-0 yaptı.
İkinci prova Venezuela karşısında
A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamındaki ikinci maçında 7 Haziran Pazar günü Venezuela ile karşılaşacak.
ABD’nin Florida eyaletindeki Fort Lauderdale kentinde oynanacak mücadele, Inter Miami FC Stadı’nda TSİ 01.00’de başlayacak.