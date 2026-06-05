Fenerbahçe’de seçim yarışı transfer vaatleriyle kızıştı

Fenerbahçe’de başkanlık seçimine kısa süre kala transfer başlığı seçim gündeminin öne çıkan konularından biri oldu. Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, seçim çalışmaları kapsamında kadro planlamasına ilişkin mesajlar verirken, iki cepheden gelen açıklamalar sarı-lacivertli camiada gündemin merkezine yerleşti.

Safi cephesi isimleri tek tek duyurdu

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, seçim öncesi transfer çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamalarda Luis Suarez ve Merih Demiral isimlerini gündeme taşıdı. Safi, Sporting forması giyen Suarez’in başkan seçilmesi halinde gelecek sezon Fenerbahçe forması giyeceğini söylerken, milli futbolcu Merih Demiral için de anlaşma sağlandığını duyurdu.

Luis Suarez vaadi seçim gündemine taşındı

Hakan Safi, 3 Haziran’da yaptığı açıklamada, Luis Suarez’in seçilmesi halinde gelecek sezon Fenerbahçe forması giyeceğini belirtti.

Başkan seçilmesi halinde Suarez’in gelecek sezon Fenerbahçe forması giyeceğini söyleyen Safi, “Avrupa devlerinin listesinde olan Suarez’i, seçildiğimiz takdirde gelecek sezon Fenerbahçe formasıyla izleyeceğiz. Ben ve yönetim kurulum söz verdik. Yıldızları getireceğiz, Fenerbahçe forması altında sizlere izleteceğiz.” dedi.

“Hoş geldin Merih Demiral”

Safi, 4 Haziran’da yaptığı açıklamada Suarez transferine ilişkin değerlendirmesini yineleyerek, “Başkan seçilirsem Luis Suarez gelecek sezon Fenerbahçe forması giyecek. Porto Başkanı Andre Villas-Boas beni arayarak, ‘Büyük bir iş başardın. Ben de onu transfer etmek istiyordum. Bunu nasıl başardın?’ dedi.” ifadelerini kullandı.

Safi, aynı açıklamasında milli futbolcu Merih Demiral ile de anlaştığını ve kulübüyle masaya oturacağını söyledi.

Merih Demiral ile anlaştıklarını ve kulübüyle masaya oturacaklarını söyleyen Safi, milli futbolcunun projelerine destek verdiğini aktararak, “Hoş geldin Merih Demiral. Cesur adam, yürekli adam. Yapacaklarımı anlattığım zaman ‘Büyük başkanım, senin için her yere gelirim’ dedi. Kendisinin şampiyonluk yarışında kaptanlık ve büyük karakter koyacağına eminim.” diye konuştu.

Al-Ahli kulübünden Demiral açıklaması

Safi’nin Merih Demiral’a ilişkin sözlerinin ardından Al-Ahli kulübü cephesinden açıklama geldi. Arap merkezli MBC’ye konuşan kulüp kaynakları, milli futbolcuyla yolları ayırmayı planlamadıklarını bildirdi.

Merih Demiral ile kısa süre önce yeni sözleşme imzaladıklarını ve 2029’a kadar kontrat yaptıklarını hatırlatan Al-Ahli yetkilisinin, “Önümüzdeki dönemde ayrılması planlanmıyor. Transferiyle ilgili çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor.” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Aziz Yıldırım cephesi isim açıklamadı

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, seçim öncesi transfer çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamalarda oyuncu ismi vermedi. Yıldırım, santrfor bölgesine yönelik iki futbolcuyla görüşmelerde son aşamaya gelindiğini ancak süreç tamamlanmadan isim açıklamayacaklarını söyledi.

Başkan adayı Yıldırım’dan “seçim malzemesi” vurgusu

Başkan adayı Yıldırım, 3 Haziran’da İstanbul’da kongre üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda transfer çalışmalarının sürdüğünü ancak bu sürecin seçim yarışının ana malzemesi haline getirilmemesi gerektiğini belirterek, "İhtiyaç duyulan en iyi oyuncuları da getireceğiz ancak bunu seçim malzemesi yapmayacağız. Oyuncular başkan adaylarıyla değil, sonunda kulüple imzalamak zorundadır bunu unutmayın." dedi.

“Atmosfer gayet iyi”

Yıldırım, konuk olduğu programda seçim atmosferine ve rakip adayın transfer vaatlerine ilişkin soruyu yanıtlarken, karşı cepheden yapılan açıklamaların kulübe zarar verebileceğini belirterek, “Atmosfer gayet iyi. İki taraf da Fenerbahçe içinden çıkan insanlar. Yabancı birisiyle yarışmıyoruz. Biz arkadaşlarla beraber, topluma gelecekle ilgili düşüncelerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Ama karşı tarafta da bakıyorsunuz hayaller var. Yani bu hayaller, işte yıldız oyuncu getireceğim. Bir gün bir oyuncuyu söylüyorlar, oyuncu veya kulübü tarafından yalanlama yapılıyor. Bunlar yanlış şeyler. Çünkü kulübe zarar veriyor. Sonuçta maddi ve manevi anlamda kulübümüze zarar veriyor." ifadelerini kullandı.

“Biz gerçekleri söylüyoruz, gerçeklerle hareket ediyoruz”

Transfer çalışmalarında santrafor bölgesine ağırlık verdiklerini, iki oyuncu için yürütülen görüşmelerde son aşamaya gelindiğini ve isimleri duyurmak için sürecin tamamlanmasını beklediklerini kaydeden Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"İsim belirtmedik. Onlarla da son seviyeye geldik. Bugün yarın her şey biter, hem kulübü hem de kendisiyle anlaşmayı yapar açıklarız. Bitiremezsek o zaman seçimin sonrasını bekleriz, problem değil. Çünkü burada önemli olan Fenerbahçe'nin maddi ve manevi anlamda zarar görmemesi. Kulüpte maddi anlamda zaten sıkıntılar var, bu sıkıntılar daha çok artar. Onun için biz gerçekleri söylüyoruz, gerçeklerle hareket ediyoruz. Gerçeklerin dayandığı nokta da benim ve arkadaşlarımın 20 yıllık Fenerbahçe'deki tecrübesi, bilgi birikimidir. Biz ona dayanarak ve ona güvenerek gerçekleştireceğimiz şeyleri kamuoyuyla paylaşıyoruz, yapamayacağımız şeyleri söylemiyoruz. En önemli şey budur. Bu arkadaşların anlattıkları kadarıyla 300-400 milyon dolarlık bir harcamalar ortaya geldi ki bunlar çok tehlikeli şeyler."

Safi’nin vaatlerine eleştiri

Hakan Safi’nin gerçekçi olmayan vaatlerde bulunduğunu öne süren başkan adayı Yıldırım, "Merih'i açıklıyor, federasyon başkanı 'Milli takım tam bu seviyeye gelmiş mücadele edecek bu iş mi?' diyor. Arap kulübü '2029'a kadar satmayacağız' diyor. Bir oyunlar oynanıyor. Fenerbahçe gerçeklerle hayalleri ayırsın. Gerçekler neyse onun üzerine gitmemiz lazım. Onunla ilgili yaşamamız lazım." dedi.

Transfer için 25 Haziran hedefi

Yıldırım, 2026 Dünya Kupası'nın başlamak üzere olduğunu ve seçim sonrasında 25 Haziran'a kadar transferi "büyük ölçüde" bitirmiş olacaklarını belirterek, "25 Haziran'a kadar çok oyuncu transfer etmiş olacağız. Teknik direktörümüz belli değil. Yabancı da olabilir, yerli de olabilir. Her şey tam bitmeden açıklamam." diye konuştu.

“Transferle seçim kazanacaksam kazanmayayım”

Yıldırım, seçim öncesi transfer vaatleri hakkında her şey bitmeden açıklama yapmayacağını vurgulayarak, "Her şey bitmeden bir şey söylemem. Kongreyi oyuncu transferi ile kazanacaksam kazanmayayım." şeklinde görüş belirtti.