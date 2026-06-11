11 Haziran 2026 Perşembe
Twitter
Nsosyal
Instagram
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
23:02 Real Madrid’de 2. Mourinho dönemi başlıyor
22:22 2026 Dünya Kupası’nda ilk düdük çaldı: Meksika-Güney Afrika karşılaşması başladı
21:47 2026 Dünya Kupası’nda perde açılıyor
14:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Kızılay, bu milletin yüz akıdır, bu ülkenin övünç kaynağıdır”
AjansHaber Spor 2026 Dünya Kupası’nda ilk düdük çaldı: Meksika-Güney Afrika karşılaşması başladı

2026 Dünya Kupası’nda ilk düdük çaldı: Meksika-Güney Afrika karşılaşması başladı

ABD, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası, Meksika-Güney Afrika karşılaşmasıyla başladı.

Yayınlama Tarihi:
Güncelleme Tarihi:
2026 Dünya Kupası’nda ilk düdük çaldı: Meksika-Güney Afrika karşılaşması başladı

Tarihte ilk kez 48 takımla oynanan turnuvanın açılış maçında Meksika ile Güney Afrika, 83 bin kapasiteli Mexico City Stadı’nda karşı karşıya geliyor.

Dünya futbolunun merakla beklediği açılış karşılaşmasında iki takımın ilk 11’leri sahadaki yerini aldı.

Meksika ve Güney Afrika’nın sahaya çıktığı ilk 11’ler şöyle:

Meksika: Rangel, Reyes, Montes, Vasquez, Gallardo, Lira, Fidalgo, Gutierrez, Alvarado, Jimenez, Quinones.

Güney Afrika: Williams, Mudau, Sibisi, Okon, Mbokazi, Modiba, Mokoena, Shitole, Adams, Rayners, Foster.

KARŞILAŞMAYA DAİR DETAYLAR GELİYOR…

Başkent yeni stadyumuna kavuşmaya hazırlanıyor
Başkent yeni stadyumuna kavuşmaya hazırlanıyor
#Spor / 11 Haziran 2026
2026 Dünya Kupası’nda perde açılıyor
2026 Dünya Kupası’nda perde açılıyor
#Spor / 11 Haziran 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
A Milli Takım, Dünya Kupası öncesi son sınavına Venezuela karşısında çıkacak
A Milli Takım, Dünya Kupası öncesi son sınavına Venezuela karşısında çıkacak
Fenerbahçe’de seçim yarışı transfer vaatleriyle kızıştı
Fenerbahçe’de seçim yarışı transfer vaatleriyle kızıştı
Fenerbahçe’nin yeni sezon kamp programı belli oldu
Fenerbahçe’nin yeni sezon kamp programı belli oldu
Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano İstanbul’a geldi
Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano İstanbul’a geldi
Beşiktaş’ta Vincenzo Italiano dönemi başlıyor
Beşiktaş’ta Vincenzo Italiano dönemi başlıyor
Gündem
Türkiye’nin COP31 ev sahipliği resmileşti: Bakan Kurum anlaşmayı imzaladı
Türkiye’nin COP31 ev sahipliği resmileşti: Bakan Kurum anlaşmayı imzaladı
Yaşam
Sakin şehir ağı büyüyor: Cittaslow nedir?
Sakin şehir ağı büyüyor: Cittaslow nedir?
Efsane kaleci Oliver Kahn’dan Galatasaray’a ziyaret
Efsane kaleci Oliver Kahn’dan Galatasaray’a ziyaret
Erden Timur hakkında tahliye kararı verildi
Erden Timur hakkında tahliye kararı verildi
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.