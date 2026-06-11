2026 Dünya Kupası’nda ilk düdük çaldı: Meksika-Güney Afrika karşılaşması başladı

Tarihte ilk kez 48 takımla oynanan turnuvanın açılış maçında Meksika ile Güney Afrika, 83 bin kapasiteli Mexico City Stadı’nda karşı karşıya geliyor.
Dünya futbolunun merakla beklediği açılış karşılaşmasında iki takımın ilk 11’leri sahadaki yerini aldı.
Meksika ve Güney Afrika’nın sahaya çıktığı ilk 11’ler şöyle:
Meksika: Rangel, Reyes, Montes, Vasquez, Gallardo, Lira, Fidalgo, Gutierrez, Alvarado, Jimenez, Quinones.
Güney Afrika: Williams, Mudau, Sibisi, Okon, Mbokazi, Modiba, Mokoena, Shitole, Adams, Rayners, Foster.