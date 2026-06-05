Beşiktaş’ta Vincenzo Italiano dönemi başlıyor

Yeni sezon öncesi teknik direktör arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar, rotasını İtalya’ya çevirdi. Beşiktaş yönetimi, son olarak Bologna’yı çalıştıran Vincenzo Italiano ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Taraflar arasında yapılacak son görüşmelerin ardından resmi açıklamanın duyurulması bekleniyor.

Son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Bologna’da görev yapan Italiano, alt liglerden Serie A’ya uzanan kariyerinde önemli başarılara imza attı. Spezia’yı Serie A’ya taşıyan, Fiorentina ile Avrupa’da üst üste final oynayan ve Bologna’ya uzun yıllar sonra kupa sevinci yaşatan Italiano, Beşiktaş’ta yeni dönemin mimarı olmaya hazırlanıyor.

Vincenzo Italiano kimdir?

Vincenzo Italiano, 10 Aralık 1977’de Almanya’nın Karlsruhe kentinde dünyaya geldi. Futbolculuk döneminde orta saha pozisyonunda görev yapan Italiano, kariyerinin büyük bölümünü İtalya’da geçirdi.

Hellas Verona, Genoa, Chievo, Padova, Perugia ve Lumezzane gibi takımlarda forma giyen Italiano, futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlüğe yöneldi.

Teknik direktörlüğe alt liglerde başladı

Italiano, teknik direktörlük kariyerine İtalya’nın alt liglerinde başladı. İlk dönemlerinde Vigontina San Paolo ve Arzignano Valchiampo’da görev alan İtalyan çalıştırıcı, asıl çıkışını Trapani’de yakaladı.

Trapani’deki performansıyla dikkat çeken Italiano, takımını Serie C’den Serie B’ye taşıyan süreçte önemli rol oynadı. Bu başarı, onun İtalya futbolunda daha fazla tanınmasını sağladı.

Spezia’yı Serie A’ya taşıdı

Italiano’nun kariyerindeki önemli kırılma noktalarından biri Spezia dönemi oldu. 2019’da Spezia’nın başına geçen İtalyan teknik adam, takımı Serie B play-off sürecinin ardından Serie A’ya çıkardı.

Spezia ile yakaladığı başarı, Italiano’nun yalnızca alt liglerde değil, üst seviye futbolda da dikkat çeken bir teknik adam profiline dönüşmesini sağladı.

Fiorentina ile Avrupa’da iki final gördü

Italiano, 2021’de Fiorentina’nın teknik direktörlüğüne getirildi. Mor-beyazlı ekipte geçirdiği üç sezonda takımı yeniden Avrupa kupaları seviyesine taşıdı.

Fiorentina, Italiano yönetiminde 2022-2023 sezonunda İtalya Kupası finali oynadı. Aynı sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde de finale yükselen İtalyan ekibi, kupaya uzanamadı ancak Avrupa sahnesinde dikkat çeken bir performans ortaya koydu.

Italiano’nun Fiorentina’sı, 2023-2024 sezonunda da UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde finale kaldı. Böylece İtalyan teknik adam, Fiorentina’yı üst üste iki sezon Avrupa finaline taşıyan isim oldu.

Bologna ile kupa sevinci yaşadı

Italiano’nun kariyerindeki en dikkat çeken başarılardan biri Bologna döneminde geldi. 2024’te Bologna’nın başına geçen İtalyan teknik adam, 2024-2025 sezonunda takımıyla İtalya Kupası’nı kazandı. Bologna, finalde Milan’ı mağlup ederek 51 yıl sonra İtalya Kupası şampiyonluğuna ulaştı. Bu başarı, hem kulüp tarihinin önemli dönüm noktalarından biri oldu hem de Italiano’nun İtalya futbolundaki yükselişini pekiştirdi.