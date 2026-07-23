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AjansHaber Spor Fenerbahçe'de 7 yönetim kurulu üyesi istifa etti

Fenerbahçe'de 7 yönetim kurulu üyesi istifa etti

Fenerbahçe, aralarında Genel Sekreter Mahmut Nedim Uslu'nun da bulunduğu 7 yönetim kurulu üyesinin istifa ettiğini duyurdu.

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Fenerbahçe'de 7 yönetim kurulu üyesi istifa etti

Fenerbahçe, 7 yönetim kurulu üyesinin istifasının kabul edildiğini ve boşalan üyelikler için bugün gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulda seçim yapılmasına karar verildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde, yönetim kurulunda yaşanan değişikliğe ilişkin alınan karara yer verilerek şu ifadeler kullanıldı:

“Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyeleri olarak görev yapmakta olan Sayın Ali Gürbüz, Sayın Erdem Sezer, Sayın İlker Alkun, Sayın Mahmut Nedim Uslu, Sayın Olcay Doğan, Sayın Ufuk Şansal, ve Sayın Yavuz Selim Demir'in 23.07.2026 tarihi itibarıyla kendi istekleri ile istifalarının kabulüne ve boşalan üyeliklere 23.07.2026 tarihinde (bugün) yapılacak olağanüstü genel kurulda seçim yapılmasına karar verilmiştir.”

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