Sinemalarda bu hafta 6 yeni film vizyona girecek

Sinema salonlarında bu hafta farklı türlerde 6 yeni film vizyona girecek.

Oscar ödüllü yönetmen John Carney’in yönettiği “Hayatımın Şarkısı”, düğün grubu solisti Rick ile eski pop yıldızı Danny’nin birlikte yazdığı bir şarkının dünya çapında başarı yakalamasının ardından başlayan telif hakkı mücadelesini konu alıyor.

Paul Rudd, Peter McDonald ve Rory Keenan’ın rol aldığı yapım, Rick’in müzik kariyeri ile aile yaşamı arasında verdiği mücadeleyi izleyiciye aktarıyor.

Nicolas Winding Refn’in 10 yıl aradan sonra yönettiği “Onun Şahsi Cehennemi” ise gizemli bir metropolde babasını arayan genç bir kadın ile kızının cehennemde tutulduğuna inanan Amerikalı bir askerin yollarının kesişmesini konu ediniyor. Bilim kurgu ve gerilim türündeki filmin başrollerini Sophie Thatcher, Havana Rose Liu ve Charles Melton paylaşıyor.

Haftanın animasyonları

TRT ortak yapımı “Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu 4”, tarihin akışını korumaya çalışan Nasreddin Hoca ve arkadaşlarının Dinozorlar Çağı ile Kadim Medeniyetler Çağı arasında geçen macerasını beyaz perdeye taşıyor.

Haftanın bir diğer animasyon filmi “İzci Takımı: Şelalenin Peşinde” ise karne gününün ardından öğretmenleri eşliğinde doğa gezisine çıkan bir izci grubunun büyük şelaleyi bulmak için yaşadığı macerayı anlatıyor.

Korku ve gerilim filmleri de vizyonda

Ahmet Toklu’nun yönettiği yerli korku filmi “Hannas 3”, bebeklerini trajik bir kazada kaybeden Ayşe ile eşi Ali’nin tatil amacıyla gittikleri köy evinde karşılaştıkları esrarengiz olayları konu alıyor.

Rhys Frake-Waterfield’ın senaryosunu yazıp yönettiği “Pinokyo: Kanlı Masal” ise klasik Pinokyo hikayesini karanlık bir bakış açısıyla yeniden yorumluyor. Film, Geppetto’nun torunu James’in Pinokyo adlı sihirli bir kuklayla tanışmasının ardından gelişen olayları beyaz perdeye taşıyor.