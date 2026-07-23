Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birlik ve beraberliğimizden ödün vermeden çalışmayı sürdürüyoruz"

Erdoğan, mesajında Erzurum Kongresi’nde ortaya konulan milli irade ve bağımsızlık anlayışının bugün de yol gösterici olduğunu vurgulayarak, “Bu yüksek şuur, bugün de bizlere ilham kaynağı olmakta, geleceğe yürüyüşümüzde bizlere güç katmaktadır. Birlik ve beraberliğimizden ödün vermeden, ülkemizi daha da güçlendirmek için aynı azimle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”ifadelerini kullandı.

Kongrede alınan kararların önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”‘Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür’ diyen, mandayı ve himayeyi toptan reddeden, milli kuvvetlere sınırsız destek veren kongre üyelerini bugün bir kez daha kemali edeple yad ediyorum.” dedi.

Erdoğan, mesajını, “Erzurum Kongresi’nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle anıyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum.” sözleriyle tamamladı.