2026 Dünya Kupası’nda perde açılıyor

Tarihte ilk kez 48 takımla oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası, Meksika-Güney Afrika karşılaşmasıyla başlayacak. 83 bin kapasiteli Mexico City Stadı’nda oynanacak mücadele, TSİ 22.00’de başlayacak.
Turnuvanın açılış maçına ev sahipliği yapacak Mexico City Stadı, 3. kez Dünya Kupası’nın ilk karşılaşmasına sahne olarak tarihe geçecek.
İlk 11’ler belli oldu
Bütün dünyanın merakla beklediği açılış maçı öncesi Meksika ve Güney Afrika’nın sahaya çıkacağı ilk 11’ler şöyle:
Meksika: Rangel, Reyes, Montes, Vasquez, Gallardo, Lira, Fidalgo, Gutierrez, Alvarado, Jimenez, Quinones.
Güney Afrika: Williams, Mudau, Sibisi, Okon, Mbokazi, Modiba, Mokoena, Shitole, Adams, Rayners, Foster.
Meksika yedekler: Acevedo, Ochoa, Sanchez, Romo, Chavez, Vega, Huerta, Alvarez, Mora, Chavez, Vargas, Pineda, Gonzalez, Martinez, Gimenez.
Güney Afrika yedekler: Goss, Chaine, Cross, Ndamane, Makhanya, Kabini, Matuludi, Appollis, Moremi, Mofokeng, Sebelebele, Mbatha, Zwane, Maseko, Makgopa.