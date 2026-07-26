Romanya’da üretilen ilk COBRA II’ler ordu envanterine girdi

Türk savunma sanayisinin en büyük kara aracı ihracat projelerinden biri olan 1059 adetlik COBRA II sözleşmesinde yerel üretim süreci resmen başladı.

Türkiye’de üretilen ilk araçların ardından, Romanya’nın Mediaș kentindeki Automecanica Mediaș tesisinde üretilen ilk COBRA II 4x4 taktik tekerlekli zırhlı araçları Romanya Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi.

Otokar’ın Avrupa Birliğindeki ilk üretim tesisi olma özelliğini taşıyan Mediaș fabrikasında üretilecek 780’den fazla aracın beş yıl içinde teslim edilmesi hedefleniyor. Projede bugüne kadar yaklaşık 300 araç teslim edilirken, 2026 yılı içinde 4 yeni varyant dahil 216 aracın daha teslim edilmesi planlanıyor.

Automecanica Mediaș Genel Müdürü Yusuf Fettahlıoğlu, yatırımın yalnızca üretim değil, teknoloji transferi, mühendislik kabiliyeti ve uzun vadeli sanayi altyapısı açısından da Romanya’ya önemli katkılar sağlayacağını belirtti. Fettahlıoğlu, tesisin gelecekte NATO ve Avrupa Birliği savunma programları kapsamında bölgesel bir kara sistemleri üretim merkezi olarak da görev yapacağını ifade etti.