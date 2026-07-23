23 Temmuz 2026 Perşembe
Twitter
Nsosyal
Instagram
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
14:18 Merkez Bankası politika faizini yüzde 37’de sabit tuttu
10:00 İzmit Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında 30 şüpheli adliyeye sevk edildi
AjansHaber Ekonomi Türk hamsisi ihracatında güçlü artış: İlk 6 ayda 3 bin tona yaklaşıldı

Türk hamsisi ihracatında güçlü artış: İlk 6 ayda 3 bin tona yaklaşıldı

Türkiye’nin hamsi ihracatı yılın ilk 6 ayında miktar bazında yüzde 73, değer bazında ise yüzde 21 arttı. En fazla ihracat Belçika, Fransa ve Ukrayna’ya yapılırken, Avustralya, Portekiz ve Katar da yeniden ihracat yapılan ülkeler arasına girdi.

Yayınlanma
14
Türk hamsisi ihracatında güçlü artış: İlk 6 ayda 3 bin tona yaklaşıldı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye’den yılın ilk 6 ayında 20 ülkeye 2 bin 966 ton hamsi ihraç edildi. Geçen yılın aynı döneminde 1718 ton olan hamsi ihracatı, bu yıl yüzde 73 artış gösterdi.

Aynı dönemde hamsi ihracatından elde edilen gelir de yükseldi. Geçen yılın ilk yarısında 7 milyon 393 bin 680 dolar olan ihracat geliri, bu yıl yüzde 21 artışla 8 milyon 967 bin 744 dolara ulaştı.

En fazla talep Belçika, Fransa ve Ukrayna’dan

Yılın ilk yarısında Türk hamsisine en fazla talep Belçika, Fransa ve Ukrayna’dan geldi. Bu kapsamda Belçika’ya 2 milyon 242 bin 520 dolar, Fransa’ya 2 milyon 50 bin 383 dolar, Ukrayna’ya ise 1 milyon 555 bin 768 dolar değerinde hamsi ihraç edildi.

Geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Avustralya, Portekiz ve Katar’a da hamsi satışı gerçekleştirildi.

“Talebin güçlü seyretmesi ihracata olumlu yansıdı”

DKİB Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı Hasan Kuzuoğlu, yılın ilk yarısında hem miktar hem de değer bazında önemli artış yakalandığını belirtti.

Kuzuoğlu, Türk hamsisinin uluslararası pazarlarda ilgi görmeye devam ettiğini ifade ederek, “Yılın ilk 6 ayında yaklaşık 3 bin tona yaklaşan ihracat gerçekleştirdik. Geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 73, değerde ise yüzde 21’lik artış sektörümüz açısından sevindirici bir tablo ortaya koydu. Özellikle Avrupa pazarından gelen talebin güçlü seyretmesi ihracat rakamlarına olumlu yansıdı.” dedi.

Belçika, Fransa ve Ukrayna’nın en önemli pazarlar arasında yer aldığını vurgulayan Kuzuoğlu, Avustralya, Portekiz ve Katar’a yeniden ihracat yapılmasının pazar çeşitliliği açısından önemli olduğunu kaydetti.

“Yeni ülkelere açılmayı hedefliyoruz”

İhracatın daha da artırılması için çalışmaların sürdüğünü belirten Kuzuoğlu, “Üretim ve av sezonunun beklentiler doğrultusunda geçmesi halinde yıl sonunda ihracat rakamlarımızın daha da yukarı çıkacağını öngörüyoruz. Hedefimiz hem miktarı hem de katma değerli ürün ihracatını artırmak.” ifadelerini kullandı.

Tanıtım faaliyetlerinin önemine de değinen Kuzuoğlu, “Türk hamsisinin uluslararası pazarlarda daha güçlü tanıtılması, fuarlara katılımın artırılması ve firmalarımızın yeni alıcılarla buluşturulması gerekiyor. Bunun yanında işlenmiş ve katma değerli ürün üretimine ağırlık verilmesi, soğuk zincir ve lojistik altyapısının güçlendirilmesi ihracatımıza önemli katkı sağlayacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

ASELSAN, Bosna Hersek’e antidron sistemleri tedarik edecek
ASELSAN, Bosna Hersek’e antidron sistemleri tedarik edecek
#Ekonomi / 23 Temmuz 2026
Yerli turistler ilk çeyrekte aile ziyareti ve tatile 83,3 milyar lira harcadı
Yerli turistler ilk çeyrekte aile ziyareti ve tatile 83,3 milyar lira harcadı
#Ekonomi / 23 Temmuz 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
TCMB’nin resmi rezervleri 163,3 milyar dolara yükseldi
TCMB’nin resmi rezervleri 163,3 milyar dolara yükseldi
Haziranda konut satışları yüzde 15,8 arttı
Haziranda konut satışları yüzde 15,8 arttı
Yanıltıcı reklamlara 7 ayda 185 milyon liranın üzerinde ceza
Yanıltıcı reklamlara 7 ayda 185 milyon liranın üzerinde ceza
THY ile HAVELSAN’dan stratejik iş birliği: 12 yeni uçuş simülatörü için imzalar atıldı
THY ile HAVELSAN’dan stratejik iş birliği: 12 yeni uçuş simülatörü için imzalar atıldı
Yılın ilk yarısında 57 ülkeyle ticari diplomasi atağı
Yılın ilk yarısında 57 ülkeyle ticari diplomasi atağı
Gündem
Karadeniz’de Türk bayraklı yük gemisine dron saldırısı düzenlendi
Karadeniz’de Türk bayraklı yük gemisine dron saldırısı düzenlendi
Gündem
CHP’de 7 ilçe teşkilatına görevden alma kararı
CHP’de 7 ilçe teşkilatına görevden alma kararı
Türkiye’nin Körfez’e ihracatı haziranda 826,8 milyon doları aştı
Türkiye’nin Körfez’e ihracatı haziranda 826,8 milyon doları aştı
ASELSAN, yılın ilk yarısında borsa performansıyla küresel savunma devlerini geride bıraktı
ASELSAN, yılın ilk yarısında borsa performansıyla küresel savunma devlerini geride bıraktı
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.