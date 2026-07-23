Türk hamsisi ihracatında güçlü artış: İlk 6 ayda 3 bin tona yaklaşıldı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye’den yılın ilk 6 ayında 20 ülkeye 2 bin 966 ton hamsi ihraç edildi. Geçen yılın aynı döneminde 1718 ton olan hamsi ihracatı, bu yıl yüzde 73 artış gösterdi.

Aynı dönemde hamsi ihracatından elde edilen gelir de yükseldi. Geçen yılın ilk yarısında 7 milyon 393 bin 680 dolar olan ihracat geliri, bu yıl yüzde 21 artışla 8 milyon 967 bin 744 dolara ulaştı.

En fazla talep Belçika, Fransa ve Ukrayna’dan

Yılın ilk yarısında Türk hamsisine en fazla talep Belçika, Fransa ve Ukrayna’dan geldi. Bu kapsamda Belçika’ya 2 milyon 242 bin 520 dolar, Fransa’ya 2 milyon 50 bin 383 dolar, Ukrayna’ya ise 1 milyon 555 bin 768 dolar değerinde hamsi ihraç edildi.

Geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Avustralya, Portekiz ve Katar’a da hamsi satışı gerçekleştirildi.

“Talebin güçlü seyretmesi ihracata olumlu yansıdı”

DKİB Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı Hasan Kuzuoğlu, yılın ilk yarısında hem miktar hem de değer bazında önemli artış yakalandığını belirtti.

Kuzuoğlu, Türk hamsisinin uluslararası pazarlarda ilgi görmeye devam ettiğini ifade ederek, “Yılın ilk 6 ayında yaklaşık 3 bin tona yaklaşan ihracat gerçekleştirdik. Geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 73, değerde ise yüzde 21’lik artış sektörümüz açısından sevindirici bir tablo ortaya koydu. Özellikle Avrupa pazarından gelen talebin güçlü seyretmesi ihracat rakamlarına olumlu yansıdı.” dedi.

Belçika, Fransa ve Ukrayna’nın en önemli pazarlar arasında yer aldığını vurgulayan Kuzuoğlu, Avustralya, Portekiz ve Katar’a yeniden ihracat yapılmasının pazar çeşitliliği açısından önemli olduğunu kaydetti.

“Yeni ülkelere açılmayı hedefliyoruz”

İhracatın daha da artırılması için çalışmaların sürdüğünü belirten Kuzuoğlu, “Üretim ve av sezonunun beklentiler doğrultusunda geçmesi halinde yıl sonunda ihracat rakamlarımızın daha da yukarı çıkacağını öngörüyoruz. Hedefimiz hem miktarı hem de katma değerli ürün ihracatını artırmak.” ifadelerini kullandı.

Tanıtım faaliyetlerinin önemine de değinen Kuzuoğlu, “Türk hamsisinin uluslararası pazarlarda daha güçlü tanıtılması, fuarlara katılımın artırılması ve firmalarımızın yeni alıcılarla buluşturulması gerekiyor. Bunun yanında işlenmiş ve katma değerli ürün üretimine ağırlık verilmesi, soğuk zincir ve lojistik altyapısının güçlendirilmesi ihracatımıza önemli katkı sağlayacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.