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AjansHaber Ekonomi Yerli turistler ilk çeyrekte aile ziyareti ve tatile 83,3 milyar lira harcadı

Yerli turistler ilk çeyrekte aile ziyareti ve tatile 83,3 milyar lira harcadı

Yerli turistlerin yılın ilk çeyreğinde yurt içi seyahat harcaması 102,3 milyar liraya ulaştı. Toplam harcamanın yaklaşık 83,3 milyar lirası aile ziyareti ile gezi, eğlence ve tatil amaçlı seyahatlerde gerçekleştirildi.

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Yerli turistler ilk çeyrekte aile ziyareti ve tatile 83,3 milyar lira harcadı

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) “Hanehalkı Yurt İçi Turizm” verilerinden derlenen bilgilere göre, yerli turistler yılın ilk çeyreğinde yurt içinde toplam 102,3 milyar lira seyahat harcaması yaptı. Harcamalar, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 34 artarken, aynı dönemde toplam 73,6 milyon geceleme kaydedildi.

Aile ziyareti ilk sırada yer aldı

Seyahat amaçlarına göre incelendiğinde, yerli turistlerin en fazla harcamayı “yakınları ziyaret” kapsamında yaptığı görüldü. Bu kategoride gerçekleştirilen seyahatlerde 50 milyar 249 milyon 966 bin lira harcama yapıldı. Geçen yılın aynı döneminde bu tutar 38 milyar 718 milyon 200 bin lira olarak kaydedilmişti.

Yakınları ziyaretin ardından en fazla harcama, 33 milyar 31 milyon 536 bin lirayla “gezi, eğlence ve tatil” kategorisinde gerçekleşti. Söz konusu kategoride geçen yılın ilk çeyreğinde 22 milyar 906 milyon 736 bin lira harcama yapılmıştı.

Böylece yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirilen 102,3 milyar liralık toplam seyahat harcamasının yaklaşık 83,3 milyar lirasını aile ziyareti ile gezi, eğlence ve tatil amaçlı seyahatler oluşturdu.

Yakınları ziyaret için 9,6 milyon seyahat yapıldı

İlk çeyrekte “yakınları ziyaret” amacıyla 9 milyon 652 bin seyahat gerçekleştirildi. Bu seyahatlerde toplam 54 milyon 651 bin geceleme yapıldı.

Aynı dönemde “gezi, eğlence ve tatil” amacıyla ise 3 milyon 155 bin seyahat gerçekleştirilirken, bu seyahatlerde toplam 10 milyon 250 bin geceleme kaydedildi.

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