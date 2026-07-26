26 Temmuz 2026 Pazar
Twitter
Nsosyal
Instagram
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
AjansHaber Ekonomi Kurutulmuş domates ihracatında ilk yarıda 61 milyon dolarlık gelir

Kurutulmuş domates ihracatında ilk yarıda 61 milyon dolarlık gelir

Türkiye, 2026’nın ilk altı ayında 91 ülkeye 18 bin 301 ton kurutulmuş domates ihraç ederek 60 milyon 989 bin dolar gelir elde etti. Sektör, yıl sonunda 100 milyon dolarlık ihracat hedefliyor.

Yayınlanma
14
Kurutulmuş domates ihracatında ilk yarıda 61 milyon dolarlık gelir
KAYNAK: (AA)

Türkiye, kurutulmuş domates ihracatındaki güçlü performansını yılın ilk yarısında da sürdürdü.

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, ocak-haziran döneminde 91 ülkeye 18 bin 301 ton kurutulmuş domates ihraç edilirken, bu ihracattan 60 milyon 989 bin dolar gelir sağlandı.

Dönemde en büyük pazar 16 milyon 53 bin dolarlık ihracatla ABD oldu. ABD’yi 8 milyon 864 bin dolarla İtalya, 5 milyon 344 bin dolarla İngiltere izledi.

Torbalı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Olgun, kurutulmuş domatesin İtalya’da pizza, makarna ve soslarda, ABD ile Brezilya’da ise özellikle hamburgerlerde kullanıldığını belirterek yıl sonunda 100 milyon dolarlık ihracat hedeflediklerini ifade etti.

İzmirli üretici ve ihracatçı Kemal Saygıner ise yaklaşık 15 kilogram yaş domatesten ortalama 1 kilogram kurutulmuş domates elde edildiğini, ürünlerin ihracat pazarlarına göre hazırlanarak sevk edildiğini söyledi.

Batı Şeria’da camiye saldırı: Kundaklanan ibadethaneye ırkçı sloganlar yazıldı
Batı Şeria’da camiye saldırı: Kundaklanan ibadethaneye ırkçı sloganlar yazıldı
#Dünya / 26 Temmuz 2026
Kastamonu’da sağanak sele yol açtı: 150’den fazla yapı su altında kaldı
Kastamonu’da sağanak sele yol açtı: 150’den fazla yapı su altında kaldı
#Gündem / 26 Temmuz 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Ankara’da stratejik ticaret dönüşümü: Türkiye ile Suriye’den serbest bölge ve lojistik hamlesi
Ankara’da stratejik ticaret dönüşümü: Türkiye ile Suriye’den serbest bölge ve lojistik hamlesi
Türk hamsisi ihracatında güçlü artış: İlk 6 ayda 3 bin tona yaklaşıldı
Türk hamsisi ihracatında güçlü artış: İlk 6 ayda 3 bin tona yaklaşıldı
Yılın ilk yarısında 57 ülkeyle ticari diplomasi atağı
Yılın ilk yarısında 57 ülkeyle ticari diplomasi atağı
THY ile HAVELSAN’dan stratejik iş birliği: 12 yeni uçuş simülatörü için imzalar atıldı
THY ile HAVELSAN’dan stratejik iş birliği: 12 yeni uçuş simülatörü için imzalar atıldı
ASELSAN, Bosna Hersek’e antidron sistemleri tedarik edecek
ASELSAN, Bosna Hersek’e antidron sistemleri tedarik edecek
Gündem
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel’in ifadelerine ulaşıldı
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel’in ifadelerine ulaşıldı
Gündem
Bakan Gürlek: “Haluk Levent İzmir’den tekneyle Yunan adalarına kaçmayı düşünüyordu”
Bakan Gürlek: “Haluk Levent İzmir’den tekneyle Yunan adalarına kaçmayı düşünüyordu”
Yargıtay: "İcra takibi ile alacak davası birbirine derdestlik oluşturmaz"
Yargıtay: "İcra takibi ile alacak davası birbirine derdestlik oluşturmaz"
Kocaeli, deniz yolu araç taşımacılığında liderliğini korudu
Kocaeli, deniz yolu araç taşımacılığında liderliğini korudu
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.