Kurutulmuş domates ihracatında ilk yarıda 61 milyon dolarlık gelir

Türkiye, kurutulmuş domates ihracatındaki güçlü performansını yılın ilk yarısında da sürdürdü.

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, ocak-haziran döneminde 91 ülkeye 18 bin 301 ton kurutulmuş domates ihraç edilirken, bu ihracattan 60 milyon 989 bin dolar gelir sağlandı.

Dönemde en büyük pazar 16 milyon 53 bin dolarlık ihracatla ABD oldu. ABD’yi 8 milyon 864 bin dolarla İtalya, 5 milyon 344 bin dolarla İngiltere izledi.

Torbalı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Olgun, kurutulmuş domatesin İtalya’da pizza, makarna ve soslarda, ABD ile Brezilya’da ise özellikle hamburgerlerde kullanıldığını belirterek yıl sonunda 100 milyon dolarlık ihracat hedeflediklerini ifade etti.

İzmirli üretici ve ihracatçı Kemal Saygıner ise yaklaşık 15 kilogram yaş domatesten ortalama 1 kilogram kurutulmuş domates elde edildiğini, ürünlerin ihracat pazarlarına göre hazırlanarak sevk edildiğini söyledi.