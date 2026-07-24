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AjansHaber Ekonomi Kocaeli, deniz yolu araç taşımacılığında liderliğini korudu

Kocaeli, deniz yolu araç taşımacılığında liderliğini korudu

Türkiye’nin otomotiv üretim ve ihracatında önemli bir merkez olan Kocaeli, 2026 yılının ilk yarısında uluslararası deniz yolu araç taşımacılığında liderliğini sürdürdü.

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Kocaeli, deniz yolu araç taşımacılığında liderliğini korudu
KAYNAK: (AA)

Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, Kocaeli limanları hem araç ihracatı hem de ithalatında Türkiye’nin en önemli lojistik merkezi olmayı sürdürdü.

Ocak-haziran döneminde Türkiye’deki liman tesislerinde yurt dışı bağlantılı hatlarda toplam 911 bin 843 otomobil ve diğer araç elleçlenirken, bunun 661 bin 107’si Kocaeli limanlarında gerçekleştirildi. Böylece deniz yoluyla yapılan uluslararası araç taşımacılığının yüzde 72,5’i Kocaeli’deki limanlarda gerçekleşti.

Kentte en fazla araç hareketi 178 bin 966 araçla Safi Derince Limanı’nda kaydedildi. Bu limanı 176 bin 1 araçla Autoport, 133 bin 802 araçla Port Yarımca, 88 bin 228 araçla Ford Otosan Yeniköy İskelesi ve 84 bin 110 araçla Efesanport Liman Tesisi izledi.

İhracatta Autoport ve Ford Otosan öne çıktı

Araç ihracatında Autoport 132 bin 406 araçla ilk sırada yer alırken, Ford Otosan Yeniköy İskelesi’nden 83 bin 839 araç yurt dışına gönderildi.

İthalatta ise Port Yarımca 99 bin 495, Safi Derince Limanı ise 98 bin 555 araçla en yoğun giriş trafiğinin yaşandığı tesisler oldu.

Yeni Ro-Ro hatları devreye alındı

Kocaeli’nin düzenli uluslararası Ro-Ro ağında yılın ilk yarısında yeni bağlantılar hizmete alındı.

Koper ve Anvers hatlarında taşıma yapılmazken, İtalya’nın Gioia Tauro ve Monfalcone limanları ile Fas’ın Kazablanka Limanı’na düzenli Ro-Ro seferleri başlatıldı.

Bu kapsamda yılın ilk yarısında Kocaeli ile Gioia Tauro arasında 527, Monfalcone arasında 413, İspanya’nın Valensiya Limanı arasında 208 ve Fas’ın Kazablanka Limanı arasında 222 araç taşındı. Kazablanka hattındaki taşımaların tamamını ihracat yükleri oluşturdu.

Limanlarda 42,2 milyon ton yük elleçlendi

Araç taşımacılığındaki güçlü performansın yanı sıra Kocaeli limanları genel yük ve konteyner operasyonlarında da yoğun faaliyet gösterdi.

İzmit Körfezi çevresindeki limanlara yılın ilk yarısında 4 bin 205 gemi uğrak yaparken, toplam 42 milyon 176 bin 756 ton yük elleçlendi. Aynı dönemde limanlarda işlem gören konteyner hacmi ise 1 milyon 271 bin 497 TEU olarak kaydedildi.

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