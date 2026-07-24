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AjansHaber Ekonomi TCMB, ödemeler dengesi istatistiklerinde revizyona gidiyor

TCMB, ödemeler dengesi istatistiklerinde revizyona gidiyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ödemeler Dengesi İstatistikleri Finans Hesabı’nda veri kalitesini artırmaya yönelik revizyon yapılacağını açıkladı. Güncellemeler, 13 Ağustos’ta yayımlanacak Haziran 2026 verilerine yansıtılacak.

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TCMB, ödemeler dengesi istatistiklerinde revizyona gidiyor
KAYNAK: (AA)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ödemeler Dengesi İstatistikleri Finans Hesabı’nda veri kalitesini artırmaya yönelik revizyon yapılacağını duyurdu.

TCMB’nin internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Ödemeler Dengesi Finans Hesabı’nın belirli kalemleri, Ödemeler Dengesi ve Uluslararası Yatırım Pozisyonu İstatistikleri’nin veri kalitesini artırmak amacıyla yürütülen idari kayıtlara dayalı mikro veri analizleri doğrultusunda güncellenecek.

Efektif ve mevduat hareketleri ayrıştırılacak

Yürütülen çalışmalar kapsamında, Efektif ve Mevduatlar kalemi altında yer alan ve istatistiklere tek taraflı yansıyan, yerleşiklerin dış ekonomik işlemlerinden kaynaklanmayan efektif karşılığı mevduat hareketleri, uyarlama kalemi aracılığıyla ayrıştırılarak istatistiklere dahil edilecek.

SWIFT verileri kullanılacak

Gerçek kişi yerleşiklerin yurt dışı mevduat hareketlerinin daha sağlıklı ölçülebilmesi amacıyla, mevcut veri kaynağındaki yapısal kısıtların giderilmesi için işlem bazlı SWIFT verileri veri derleme sürecine entegre edilecek.

Finansal türev işlemleri ilk kez ayrı kalem olarak yer alacak

Revizyon kapsamında, mevcut istatistiklerde yer almayan finansal türev işlemleri de sözleşme bazlı veriler kullanılarak hesaplanacak ve Finans Hesabı altında ayrı bir kalem olarak yayımlanacak.

TCMB, söz konusu güncellemelerin 13 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanacak olan Haziran 2026 Ödemeler Dengesi İstatistikleri’nde Finans Hesabı kalemlerine yansıtılacağını, Net Hata ve Noksan kaleminin de aynı tutarlarda revize edileceğini bildirdi.

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