Elvira Süleyman Kamaloğlu, Avrupa Güreş Şampiyonası’nda ikinci oldu

Organizasyonun beşinci gününde mindere çıkan milli güreşçi, kadınlar 57 kilo finalinde Polonyalı Magdalena Urszula Glodek Liszewska ile karşılaştı. Rakibine 5-1 mağlup olan Elvira, turnuvayı Avrupa ikincisi olarak tamamladı.
Milli güreşçi, Avrupa şampiyonalarında üst üste ikinci finalinden mağlubiyetle ayrıldı. Elvira, geçen yıl Slovenya'nın başkenti Bratislava'da da gümüş madalya almıştı.
Elvira Süleyman Kamaloğlu, Arnavutluk’taki şampiyonada finale gelene kadar Macar Tamara Dollak’ı teknik üstünlükle, Belaruslu Aryna Dzemchanka Martynava’yı 9-5 ve Azerbaycanlı Zhala Aliyeva’yı 6-2 mağlup etmişti.