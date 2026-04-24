AjansHaber Gündem Elvira Süleyman Kamaloğlu, Avrupa Güreş Şampiyonası’nda ikinci oldu

Elvira Süleyman Kamaloğlu, Avrupa Güreş Şampiyonası’nda ikinci oldu

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda milli sporcu Elvira Süleyman Kamaloğlu, gümüş madalya kazandı.

Elvira Süleyman Kamaloğlu, Avrupa Güreş Şampiyonası’nda ikinci oldu

Organizasyonun beşinci gününde mindere çıkan milli güreşçi, kadınlar 57 kilo finalinde Polonyalı Magdalena Urszula Glodek Liszewska ile karşılaştı. Rakibine 5-1 mağlup olan Elvira, turnuvayı Avrupa ikincisi olarak tamamladı.

Milli güreşçi, Avrupa şampiyonalarında üst üste ikinci finalinden mağlubiyetle ayrıldı. Elvira, geçen yıl Slovenya'nın başkenti Bratislava'da da gümüş madalya almıştı.

Elvira Süleyman Kamaloğlu, Arnavutluk’taki şampiyonada finale gelene kadar Macar Tamara Dollak’ı teknik üstünlükle, Belaruslu Aryna Dzemchanka Martynava’yı 9-5 ve Azerbaycanlı Zhala Aliyeva’yı 6-2 mağlup etmişti.

Rıza Kayaalp’ten tarihi zafer: 13. Avrupa şampiyonluğu
Rıza Kayaalp’ten tarihi zafer: 13. Avrupa şampiyonluğu
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında kan donduran detaylar: Beşinci silahı alacakken durduruldu
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında kan donduran detaylar: Beşinci silahı alacakken durduruldu
İstatistiklerin gölgesinde soykırım: İsrail’in sistematik savaş suçları
İstatistiklerin gölgesinde soykırım: İsrail’in sistematik savaş suçları
Okulda silah iddiası: Sincan’da soruşturma başlatıldı
Okulda silah iddiası: Sincan’da soruşturma başlatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millet olarak ailelerimizin hüznünü paylaşıyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millet olarak ailelerimizin hüznünü paylaşıyoruz"
Formula 1 İstanbul’a geri dönüyor
Formula 1 İstanbul’a geri dönüyor
Derbi ateşi erken yandı: Galatasaray ve Fenerbahçe’den açıklamalar
Derbi ateşi erken yandı: Galatasaray ve Fenerbahçe’den açıklamalar
Rize’de heyelan: Operatör faciadan saniyelerle kurtuldu
Rize’de heyelan: Operatör faciadan saniyelerle kurtuldu
Yerli hızlı tren 225 km/s hıza ulaştı: Testlerde kritik eşik aşıldı
Yerli hızlı tren 225 km/s hıza ulaştı: Testlerde kritik eşik aşıldı
İstanbul’da dev konut hamlesi: Kura süreci başlıyor
İstanbul’da dev konut hamlesi: Kura süreci başlıyor
