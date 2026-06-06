Fransa’nın aradığı şüpheli İstanbul’da yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yürütülen ortak çalışmada, Fransız adli makamlarınca aranan şüphelinin Kağıthane’de bulunduğu tespit edildi.
Ekiplerin düzenlediği operasyonda, uluslararası uyuşturucu ticareti yapma, uyuşturucu bulundurma ve nakletme ile uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirin gizlenmesi ve dönüştürülmesine imkan sağlayarak kara para aklama suçunu işlediği gerekçesiyle Fransa tarafından hakkında "difüzyon mesajı" bulunan şüpheli S.K. yakalandı.
Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.