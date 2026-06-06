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AjansHaber Gündem MHP Genel Başkanı Bahçeli: “Rahmi Koç’a soruşturma başlatılması yanlıştır"

MHP Genel Başkanı Bahçeli: “Rahmi Koç’a soruşturma başlatılması yanlıştır"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, iş insanı Rahmi Koç hakkında İzmir’deki bir hastane açılışında kullandığı ifade nedeniyle soruşturma başlatılmasının yanlış olduğunu belirterek, "İzmir'deki bir hastane açılışında Sayın Rahmi Koç'un, samimi bir sohbet ortamında yaptığı bir latife üzerinden kendisine yönelik soruşturma başlatılması yanlıştır." değerlendirmesinde bulundu.

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MHP Genel Başkanı Bahçeli: “Rahmi Koç’a soruşturma başlatılması yanlıştır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, iş insanı Rahmi Koç’un hastane açılışındaki sözlerine ilişkin başlattığı resen soruşturma hakkında yazılı açıklama yaptı.

Bahçeli, Koç Topluluğu’nun 100 yıldır ülkenin kalkınma hamlesinde önemli sorumluluklar üstlendiğini belirtti.

Koç Topluluğu’nun istihdama katkı sağlayan güzide yatırımlarının yanı sıra Türkiye’nin milli hedeflerini sahiplenerek Cumhuriyet’in yüksek bir seviyeye erişmesi hedefinde de her zaman sorumlu bir anlayışla hareket ettiğini ifade eden Bahçeli, şu açıklamalarda bulundu:

"Tam da 100. kuruluş yıl dönümünü başarılı ve görkemli bir şekilde kutladığı dönemde yine aynı topluluğa ait olan İzmir'deki bir hastane açılışında Sayın Rahmi Koç'un, samimi bir sohbet ortamında yaptığı bir latife üzerinden kendisine yönelik soruşturma başlatılması yanlıştır. 95 yıllık ömründe aldığı aile terbiyesi ve duruşuyla Türkiye'ye hizmet etme arzusu taşıyan değerli bir iş insanının kabul edilemez tabirlerle hedef alınmasını doğru bulmuyoruz."

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