14:11 Dr. Öğr. Üyesi Zahiroğlu: “Romatolojik hastalıklarda geç kalınan tedavi, öz bakım becerilerinin kaybına yol açabilir”
13:10 Bakan Fidan NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü
12:53 Ankara’daki askeri helikopter kazasına ilişkin MSB’den son durum açıklaması
10:22 Okul saldırganının annesi de tutuklandı: Aileye “ihmal” suçlaması
08:10 Ataşehir Belediyesi soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
01:30 Ankara’da askeri helikopter kazası: Eğitim uçuşunda kaza kırım
22:59 Rıza Kayaalp’ten tarihi zafer: 13. Avrupa şampiyonluğu
22:39 Dışişleri Bakanlığından İsrailli yerleşimcilere tepki: “Saldırılar terördür”
Ataşehir Belediyesi soruşturmasında 19 kişi tutuklandı

Ataşehir Belediyesinde ihale, imar ve iskan süreçlerinde rüşvet alındığı iddialarıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 20 şüpheliden, aralarında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in de bulunduğu 19 kişi tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile birlikte başkan yardımcıları Birkan Birol Yıldız, Orhan Aydoğdu ve Oğuz Kaya’nın da aralarında bulunduğu belediye yöneticileri ve bazı personelin, ihale, imar ve iskan işlemlerinde rüşvet aldığı yönündeki ihbarlar üzerine işlem başlatıldı. “Rüşvet”, “suç örgütü kurma ve üyelik” ile “ihaleye fesat karıştırma” suçlamaları kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 kişinin savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.

Savcılık işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Onursal Adıgüzel, Oğuz Kaya, Orhan Aydoğdu, Birkan Birol Yıldız, Mürteza Kutluk, Alpay Arslan, Aysun Gökçen, Basri Onur Dedetaş, Gülbin Ergünay, Ezgi Nur Yılmaz, Aslı Sevinç Afat, Mehmet Yılmaz, Çağlar Kaya, Doğancan Topal, Mesut Bayram, Fatih Velioğlu, Haydar Battal, Murat Gerger ve Cengiz Gündoğan hakkında tutuklama kararı verildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Nimet Karademir ise adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı.

MİT’ten siber suç şebekesine eş zamanlı operasyon: 12 gözaltı
MİT’ten siber suç şebekesine eş zamanlı operasyon: 12 gözaltı
Denizli’de okul saldırısı iddialarına yalanlama: 2 şüpheli gözaltında
Denizli’de okul saldırısı iddialarına yalanlama: 2 şüpheli gözaltında
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında kan donduran detaylar: Beşinci silahı alacakken durduruldu
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında kan donduran detaylar: Beşinci silahı alacakken durduruldu
Katil İsa Aras Mersinli'nin Arjantin'deki arkadaşı: “Çok eşli ilişkimiz vardı”
Katil İsa Aras Mersinli'nin Arjantin'deki arkadaşı: “Çok eşli ilişkimiz vardı”
Telegram’da skandal mesajlar: Okul saldırılarını övüp yeni hedefler paylaştılar
Telegram’da skandal mesajlar: Okul saldırılarını övüp yeni hedefler paylaştılar
591 hesaba işlem: Saldırılar sonrası dezenformasyona geçit yok
591 hesaba işlem: Saldırılar sonrası dezenformasyona geçit yok
İstatistiklerin gölgesinde soykırım: İsrail’in sistematik savaş suçları
İstatistiklerin gölgesinde soykırım: İsrail’in sistematik savaş suçları
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millet olarak ailelerimizin hüznünü paylaşıyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millet olarak ailelerimizin hüznünü paylaşıyoruz"
TCG Amasra, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu’na katılacak
TCG Amasra, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu’na katılacak
Dışişleri Bakanlığından İsrailli yerleşimcilere tepki: “Saldırılar terördür”
Dışişleri Bakanlığından İsrailli yerleşimcilere tepki: “Saldırılar terördür”
Bakan Gürlek: “Suça sürüklenen çocuklar var”
Bakan Gürlek: “Suça sürüklenen çocuklar var”
