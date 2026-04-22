Ataşehir Belediyesi soruşturmasında 19 kişi tutuklandı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile birlikte başkan yardımcıları Birkan Birol Yıldız, Orhan Aydoğdu ve Oğuz Kaya’nın da aralarında bulunduğu belediye yöneticileri ve bazı personelin, ihale, imar ve iskan işlemlerinde rüşvet aldığı yönündeki ihbarlar üzerine işlem başlatıldı. “Rüşvet”, “suç örgütü kurma ve üyelik” ile “ihaleye fesat karıştırma” suçlamaları kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 kişinin savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.

Savcılık işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Onursal Adıgüzel, Oğuz Kaya, Orhan Aydoğdu, Birkan Birol Yıldız, Mürteza Kutluk, Alpay Arslan, Aysun Gökçen, Basri Onur Dedetaş, Gülbin Ergünay, Ezgi Nur Yılmaz, Aslı Sevinç Afat, Mehmet Yılmaz, Çağlar Kaya, Doğancan Topal, Mesut Bayram, Fatih Velioğlu, Haydar Battal, Murat Gerger ve Cengiz Gündoğan hakkında tutuklama kararı verildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Nimet Karademir ise adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı.