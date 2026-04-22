Ankara’da askeri helikopter kazası: Eğitim uçuşunda kaza kırım

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kazaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, helikopterin planlı bir eğitim faaliyeti kapsamında havalandığını ve uçuş esnasında kaza kırım yaşandığını duyurdu. Açıklamada, personelin durumunun iyi olduğu vurgulanırken, olayın nedenine ilişkin teknik incelemenin başlatıldığı belirtildi.Kazanın oluş nedeninin netleştirilmesi için uzman ekiplerin sahada detaylı çalışma yürüttüğü öğrenildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kara Havacılık Komutanlığımıza ait bir CH-47 Ağır Nakliye Helikopterimiz, eğitim uçuşu icra ettiği Ankara Temelli bölgesinde henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Personelimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur. Kaza kırım nedeni yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirlenecektir."

Olay yerinde ilk tespitler ve güvenlik önlemleri

Kazanın meydana geldiği Temelli mevkisi, kısa sürede jandarma ekipleri tarafından kontrol altına alınarak güvenlik çemberine alındı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki Doğal Afetler Arama Kurtarma timi ile askeri yetkililer, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgeye giderek incelemelerde bulunan ve basın mensuplarına sürece ilişkin bilgi veren Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, helikopterde bulunan 5 personelin durumuna ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Herhangi bir sıkıntı yok. Askeri bir helikopter olduğu için kaza-kırım heyeti de gelecek. Eğitim uçuşu yaparken, tam yere ineceği sırasında oluyor. Kara Kuvvetleri Komutanımız da geldi. Herhangi bir can kaybının olmaması sevindirici.”

Yaşanan kaza kırımın ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda personelin sağ kurtulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Silahlı Kuvvetlerimize ve kazadan sağ kurtulan personelimize geçmiş olsun. Yaşanan kazanın nedeni tüm yönleriyle ve titizlikle incelenecektir.”

İletişim Başkanı Burhanettin Duran da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, dezenformasyona karşı uyarıda bulunarak şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kara Havacılık Komutanlığımıza ait bir nakliye helikopterinin Ankara Temelli bölgesinde icra edilen eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza kırıma uğradığını üzüntüyle öğrendim. Meydana gelen kazada personelimizin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir olumsuzluk bulunmamakta olup, sürece ilişkin incelemeler ilgili teknik ekipler tarafından titizlikle yürütülmektedir. Konuya ilişkin kamuoyunda yer alabilecek teyitsiz vedezenformasyon içeren bilgilere itibar edilmemesi önem arz etmektedir. Aziz milletimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”