Okul saldırganının annesi de tutuklandı: Aileye “ihmal” suçlaması

Adalet Bakanı Akın Gürlek, katıldığı bir programda saldırganın ailesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Anne ve babanın ebeveynlik sorumluluğunu yerine getirmediğini belirten Gürlek, bu durumun ciddi sonuçlar doğurduğunu ifade etti.

“Ebeveynlik aynı zamanda sorumluluk getiriyor”

Gürlek açıklamasında, “Babası tutuklanmıştı, anne de tutuklanmış oldu. Herhalde yeni deliller ortaya çıktı. Çocuğun acilen psikoloğa götürüleceğine dair rehber öğretmenimizin yazmış olduğu rapor var. Velilerimize bir temennide bulunmak istiyorum, lütfen çocuklarımızla ilgilenelim. Yani çocuklar maalesef özellikle ekran başında, sosyal medyada, oyunlarda çok vakit geçiriyor. Benim de çocuğum var, sürekli olarak takip etmek gerekiyor. Ebeveynlik aynı zamanda sorumluluk gerektiriyor, çocuklarımızı kontrol etmemiz gerekiyor, takip etmemiz gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Anne ikinci kez gözaltına alındı

Soruşturma sürecinde daha önce saldırganın babası Uğur Mersinli 16 Nisan’da tutuklanmış, öğretmen olan anne Peyman Pınar Mersinli ise ilk etapta serbest bırakılmıştı.

Ancak hakkında yeniden gözaltı kararı çıkarılan anne, Elazığ’daki tutuklu eşini ziyaret ettikten sonra dönüş yolunda, Malatya-Elazığ kara yolunda bulunan bir kontrol noktasında yakalanarak gözaltına alındı.

Elazığ Adliyesine götürülen Pınar Peyman Mersinli, SEGBİS aracılığıyla Kahramanmaraş’taki mahkemeye bağlandı. Mahkeme, “taksirle ölüme neden olma” suçlamasıyla tutuklanmasına karar vererek cezaevine gönderilmesini hükme bağladı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan değerlendirmede ise annenin, oğlunun psikolojik durumunu dikkate almadığı ve ebeveynlik sorumluluklarını ihmal ettiği yönünde bulgulara ulaşıldığı belirtildi.