Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final eşleşmeleri belli oldu

Çeyrek finalde sürpriz sonuçlar dikkat çekti. Galatasaray, sahasında Gençlerbirliği’ne 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılıların Rams Park’taki 13 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Konyaspor’dan uzatmada kritik galibiyet

TÜMOSAN Konyaspor ise sahasında Fenerbahçe’yi uzatmalara giden maçta 120+1. dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Trabzonspor penaltılarla tur atladı

Samsunspor ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmada normal süre ve uzatmalar golsüz eşitlikle tamamlandı. Penaltı atışlarında rakibine 3-1 üstünlük sağlayan Trabzonspor, yarı finale çıkan taraf oldu. Bordo-mavili ekipte kaleci Andre Onana, yaptığı 3 kurtarışla öne çıktı.

Beşiktaş yarı finale yükseldi

Beşiktaş, Tüpraş Stadı’nda konuk ettiği Alanyaspor’u El Bilal Toure, Hyeon-gyu Oh ve Orkun Kökçü’nün golleriyle 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Yarı final eşleşmeleri ve takvim

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak yarı finalde Gençlerbirliği ile Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonu takvimine göre yarı final müsabakaları 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Final karşılaşması ise 24 Mayıs’ta tarafsız sahada yapılacak.

Karşılaşmalarda normal sürede eşitlik bozulmaması halinde uzatma devrelerine geçilecek, eşitliğin sürmesi durumunda finalistler seri penaltı atışlarıyla belirlenecek.