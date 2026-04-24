Formula 1 İstanbul’a geri dönüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe’de düzenlenecek programda Formula 1’in Türkiye’ye dönüş sürecine ilişkin yol haritasını açıklayacak. Gözler, İstanbul Park’ın geleceği ve 2026 hedefinde.

Türkiye, dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonlarından olan Formula 1’e yeniden ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleştirilecek tanıtım programında organizasyonun Türkiye’ye dönüş sürecine ilişkin yol haritasını kamuoyuyla paylaşacak.

İstanbul Park’ın geleceği masada

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde yapılacak “Formula 1 Türkiye GP Tanıtım Programı”, Türkiye’nin küresel spor arenasındaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Programda, İstanbul Park pistinin geleceği ve organizasyonun takvimdeki yeri açısından kritik başlıkların ele alınması bekleniyor.

Lansman, dönüşün resmi işareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenecek etkinlik, Formula 1’in Türkiye’ye uzun vadeli dönüşünün resmi duyurusu niteliği taşıyor. Toplantıda, 2024 yılında tamamlanan İstanbul Park ihale süreci ile bu süreçte ortaya konulan “2026’da yeniden İstanbul’da yarış” hedefi doğrultusunda atılan adımlar değerlendirilecek.

Programa ayrıca Formula 1 CEO’su Stefano Domenicali’nin de katılması bekleniyor. Domenicali’nin, Türkiye ile yürütülen iş birliği ve organizasyonun uluslararası boyutuna ilişkin mesajlar vermesi öngörülüyor.

Ekonomiye ve turizme katkı vurgusu

Tanıtımda, organizasyonun İstanbul’un küresel marka değerine sağlayacağı katkının yanı sıra Türkiye ekonomisi ve turizmine sunacağı yüksek katma değer ön plana çıkacak. 2026 itibarıyla başlaması planlanan ve uzun vadeye yayılması hedeflenen anlaşmanın, Türkiye’nin spor vizyonu ve kamu diplomasisi açısından taşıdığı önem de değerlendirilecek.

Pistte yenilenme ve “yeşil” dönüşüm

Etkinlik kapsamında, İstanbul Park’ta planlanan modernizasyon çalışmaları, sosyal tesislerin yenilenmesi ve organizasyonun sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda hayata geçirilecek çevreci projeler de gündemde olacak. “Yeşil etkinlik” konsepti çerçevesinde atılacak adımların detaylandırılması bekleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen süreç, motor sporları dünyasının yanı sıra uluslararası yatırımcıların da yakın takibinde bulunuyor. Programın ardından Türkiye’nin Formula 1 takvimindeki yeri ve anlaşmanın kapsamına ilişkin resmi açıklamanın yapılması planlanıyor.

