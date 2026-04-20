Mersin’de “Milli Teknoloji Zirvesi”ne gençlerden yoğun ilgi

Milli Teknoloji Zirvesi, Mersin Üniversitesi (MEÜ) ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğinde Mersin’de gerçekleştirildi.

“Türkiye Yüzyılı” vizyonu teknolojiyle şekilleniyor

Açılış programı, Mersin’de bulunan MEÜ Akdeniz Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılırken, Mersin Valisi Atilla Toros konuşmasında Cumhuriyet’in ikinci yüzyılının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ortaya konulan vizyon doğrultusunda “Türkiye Yüzyılı” olarak yükseldiğini ifade etti.

Bu yeni dönemin temel dinamiklerinin tam bağımsızlık, ileri teknoloji ve milli üretim gücü olduğuna dikkat çeken Toros, “Gücün yeniden tarif edildiği bir çağın içindeyiz. Havacılık ve uzay teknolojilerindeki her başarı, bir milletin özgüvenidir. Yapay zeka alanındaki her gelişme, dijital egemenliğin teminatıdır.” sözleriyle teknolojinin stratejik önemini vurguladı.

Şehrin ticaret, lojistik ve sanayi alanındaki potansiyelinin teknoloji alanında da değerlendirilmek istendiğini aktaran Toros, Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinin Mersin’in stratejik önemini daha da artırdığını şu sözlerle ifade etti:

"Ülkemizin bilim, savunma sanayi ve teknoloji alanında sergilediği bu başarıda Mersin olarak en ön sıralarda olmak istiyoruz. Ticareti, lojistiği ve sanayisi başta olmak üzere her sektörde sahip olduğumuz güçlü potansiyeli bu alanda da değerlendirme azmindeyiz. Bu çerçevede, ülkemizi nükleer enerjiden elektrik üreten ülkeler ligine taşıyacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilimizde hayata geçiriliyor olması, Mersin'in stratejik rolünü daha da güçlendirmektedir. TEKNOFEST'e en çok başvuru yapan iller arasında yer almamız, gençlerimizin bu alana ilgisini açıkça ortaya koymaktadır. Uzaya açılan ilk adımı atan Mersinli hemşerimiz Alper Gezeravcı da bu yolda yürüyen gençlerimiz için güçlü bir ilham kaynağıdır.”

Gençlere destek ve teknoloji yatırımı vurgusu

MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, milli teknoloji hamlesinin “Türkiye Yüzyılı” hedefinin en kritik güvencelerinden biri olduğunu belirterek, üniversite olarak gençlerin teknoloji yolculuğunda her zaman yanlarında olduklarını dile getirdi.

Yaşar, TEKNOFEST yarışmalarına katılan öğrencilere sağlanan desteklere değinerek, “TEKNOFEST yarışmalarına başvuran her bir öğrencimize 5 bin lira destek sağlıyoruz. Üstelik bu desteği sadece başlangıç olarak görüyor, takımlarımız yarışma aşamalarında ilerledikçe sağladığımız maddi katkıyı da kademeli olarak artırıyoruz. Gençlerimizin araştırma ve geliştirme potansiyelini fiziksel imkanlarla da taçlandırmaya devam ediyoruz.” dedi.

Program kapsamında gerçekleştirilen panelde ise Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kıraç ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdür Yardımcısı Yavuz Emir Beyribey, havacılık ve uzay teknolojilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak öğrencilerin sorularını yanıtladı.