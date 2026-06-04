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AjansHaber Spor Dünya Kupası topunda teknoloji dönemi: “Trionda” sahaya şarj edilerek çıkarılacak

Dünya Kupası topunda teknoloji dönemi: “Trionda” sahaya şarj edilerek çıkarılacak

2026 FIFA Dünya Kupası’nda kullanılacak resmi maç topu “Trionda”, sadece tasarımıyla değil, içinde yer alan teknolojiyle de turnuvanın öne çıkan unsurlarından biri olacak.

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Dünya Kupası topunda teknoloji dönemi: “Trionda” sahaya şarj edilerek çıkarılacak

hazırlanan topun adı, İspanyolcada “üç dalga” anlamına gelen “Trionda” olarak belirlendi. Top, turnuva tarihinde ilk kez üç ülkenin birlikte ev sahipliği yapmasını tasarımındaki detaylarla simgeliyor.

Kırmızı, yeşil ve mavi renklerle tasarlanan top, üç ev sahibi ülkeye gönderme yapıyor. Topun üzerinde Kanada’yı temsil eden akçaağaç yaprağı, Meksika’yı simgeleyen kartal ve ABD için yıldız figürü bulunuyor.

Hakem kararlarına destek olacak

FIFA’nın paylaştığı bilgilere göre Trionda, saha içi performansı artırmaya yönelik birçok yenilikle geliştirildi.

Dört panelli yapıya sahip topun derin dikişleri, havadaki hareket sırasında sürtünmenin dengeli dağılmasını sağlıyor. Bu özellik, topun daha istikrarlı bir uçuş performansı göstermesine katkı sunuyor.

Topun yüzeyinde yakından fark edilebilen kabartmalı semboller de yer alıyor. Bu detaylar, özellikle ıslak ve nemli hava koşullarında oyuncuların top kontrolünü artırmayı hedefliyor.

Trionda’nın en dikkat çekici özelliği ise içinde bulunan 500 Hz hareket sensörü çipi olacak. Bu çip, topun hareketine ilişkin verileri anlık olarak video yardımcı hakem sistemine aktaracak.

Söz konusu teknoloji, özellikle ofsayt pozisyonları başta olmak üzere hakemlerin karar süreçlerinde daha hassas verilerden yararlanmasına imkan sağlayacak.

Hareket sensörlü top, tam şarjla yaklaşık 6 saat kullanılabilecek. Bu nedenle Trionda, maçlardan önce şarj edilerek sahaya çıkarılacak.

 

 

 

 

 

 

 

 

#2026 Fıfa Dünya Kupası
#Trionda
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