Külliye’de kritik Kabine zirvesi: Güvenlik, dış politika ve ekonomi masada

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen kritik zirve saat 15.10 itibarıyla başladı. Toplantıda, hem iç güvenlik hem de dış politikayı yakından ilgilendiren başlıklar masaya yatırılacak.

Toplantının en önemli gündem maddesini, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırılarının ardından eğitim kurumlarında güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarılması oluşturuyor. Bu kapsamda, yeni güvenlik protokolleri ile okullara yönelik yasal düzenlemeler masaya yatırılarak ayrıntılı biçimde el alınacak.

Dış politika başlığında ise ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmada ateşkes süreci ile Hürmüz Boğazı’ndaki son durum yakından ele alınacak. Bunun yanı sıra Gazze Barış Planı kapsamında yürütülen diplomatik temaslar ve Lübnan’daki gelişmeler de Kabine gündeminde değerlendirilecek.

“Terörsüz Türkiye” hedefi kapsamında Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından hazırlanan nihai rapor da toplantının önemli gündem maddeleri arasında bulunuyor.

Ekonomi başlığında ise bölgesel çatışmaların küresel piyasalara yansımaları değerlendirilecek, Türkiye’nin bu süreçten en az etkilenmesini sağlamak amacıyla atılabilecek ilave adımlar Kabine’de müzakere edilecek.